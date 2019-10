vor 7 Min.

Das Großaitinger Luftpistolenteam ist noch sieglos

Diesmal sollen die ersten Punkte her

Die erste Luftpistolenmannschaft der Singoldschützen Großaitingen tritt am zweiten Wettkampftag der 2. Bundesliga Süd am kommenden Sonntag, 20. Oktober, erneut in Raisting am Ammersee an. Gegner der mit 0:4 Punkten noch sieglosen Großaitinger sind diesmal die Adlerschützen Unteriglbach (2:2 Punkte) und der SV Hubertus Rettenbach (0:4 Punkte).

Zunächst treten die Singoldschützen ab 12.30 Uhr gegen im Landkreis Passau beheimateten Schützen aus Unteriglbach an. Sie gewannen am ersten Wettkampftag gegen Erlangen mit 4:1 Punkten und unterlagen dann dem starken SV Kelheim-Gmünd II nur knapp mit 2:3 Punkten. Wenn die Großaitinger gegen die Niederbayern punkten wollen, müssen sie sich im Vergleich zum ersten Wettkampftag deutlich steigern.

Leichter zu den ersten Punkten zu kommen sein dürfte für das Team um Alexander Leuchtle und Florian Gollinger ab 14.45 Uhr gegen den SV Hubertus Rettenbach aus dem Landkreis Rosenheim. Am ersten Wettkampf verloren die Rettenbacher, die auf ähnlichem Niveau wie die Großaitinger schossen, jeweils knapp ihre Begegnungen mit 2:3 gegen den SV Kelheim-Gmünd II und die HSG Erlangen verlor und auch noch auf den ersten Sieg wartet. (msta)

