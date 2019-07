vor 42 Min.

3:4 nach 3:1: Diese Niederlage schmerzt

Einen bitteren Nachmittag erlebten die Schwabmünchner in Pipinsried: Maik Uhde erzielte zwei Treffer für den TSV, scheiterte aber mit seinem zweiten Foulelfmeter des Spiels am Torwart.

Die Fußballer des TSV Schwabmünchen gehen in Pipinsried mit einer 3:1-Führung in die Pause. Doch in der zweiten Hälfte lässt sich das Team überrumpeln.

Von Vanessa Bäumel

Trotz einer größtenteils starken Leistung haben die Bayernligafußballer des TSV Schwabmünchen in Pipinsried keine Punkte mitgenommen. Mit 4:3 unterlag der TSV Schwabmünchen in einer mitreißenden Partie unglücklich dem FC Pipinsried.

Den ersten Schock gab es für die Schwarz-Weißen bereits in der zweiten Minute, als Oliver Wargalla nach einem starken Spielzug allein vor dem TSV-Tor stand und eiskalt zum 1:0 verwandelte. Pipinsried dominierte in dieser Phase das Spiel und störte die Gäste früh im Spielaufbau. Doch der TSV Schwabmünchen ließ sich nicht einschüchtern und fand immer besser ins Spiel. So verfehlte Thomas Rudolph mit dem Nachschuss nach einem Freistoß nur knapp das Tor. Stefan Meisel scheiterte nach einem starken Pass von Maik Uhde am Torwart.

Maik Uhde trifft zweimal für Schwabmünchen

Überhaupt drückte Uhde dem Schwabmünchner Spiel den Stempel auf. Folgerichtig war er auch derjenige, der nach einer Balleroberung von Meisel mit einem platzierten Flachschuss den Ausgleich erzielte. Und dann nahmen die Schwabmünchner so richtig Fahrt auf. Sie waren klar die bessere Mannschaft und als Jeton Abazi im Strafraum zu Fall kam, war die Möglichkeit zur Führung da. Den fälligen Elfmeter setzte wiederum Maik Uhde links unten ins Eck des Tores.

Und nach nicht einmal einer halben Stunde bauten die Schwabmünchner ihre Führung auch noch aus: Nach einem präzisen Zuspiel mit der Hacke von Jeton Abazi, vollendete Thomas Rudolph den Spielzug und plötzlich stand es 1:3 für den TSV. In der 32. Minute hätte Maik Uhde endgültig den Sack zu machen können, doch ein Abwehrspieler von Pipinsried konnte in letzter Sekunde auf der Linie klären.

Dreierpack binnen sieben Minuten bringt Schwabmünchen ins Hintertreffen

In der zweiten Hälfte waren die Gastgeber wieder in den ersten Minuten am Zug, doch Schwabmünchens Keeper Stefan Brunner hielt sein Team zunächst mit einer überragenden Parade im Spiel. Nach einer Stunde rissen die Pipinsrieder aber mit einem Dreierpack binnen sieben Minuten die Führung an sich. In der 61. Minute gelang Marcel-Pascal Ebeling der Anschlusstreffer. Als Antwort folgte ein Weitschuss von Maik Uhde, der nur knapp übers Tor ging. In der 65. Minute kam wieder Oliver Wargalla nach einem langen Pass von Timon Kuko zum Zug und vollendete zum Ausgleich. Weitere drei Minuten später verwandelt wieder Wargalla mit einem Schuss ins lange Eck den Führungstreffer für sein Team.

Die kalte Dusche wirkte und Schwabmünchen stemmte sich in der Schlussphase gegen die drohende Niederlage. In der 74. Minute wurde der eingewechselte Turgay Karvar im Strafraum gefoult und Schiedsrichter Elias Tiedecken verhängte Strafstoß. Doch zum Unglück der Schwabmünchner hielt FCP-Keeper Johann Hipper den Schuss von Maik Uhde. Auch die Chancen von Serhat Örnek, Timo Prechtl und noch einmal Uhde führten nicht zum eigentlich verdienten Ausgleichstreffer.

„Bis auf 15 Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Ein Punkt wäre schon gerecht gewesen. Doch trotz der Niederlage bin ich wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft, denn es war eine überragende Leistung“, lobte Trainer Paolo Maiolo. Pipinsrieds Manager Roman Plesche zollte seinem Team Respekt für den Sieg nach 1:3-Rückstand: „Aber wir haben noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns.“

In der Tabelle zog Pipinsried an den Schwabmünchnern vorbei und steht nun auf Rang zwei.

FC Pipinsried – TSV Schwabmünchen 4:3 (1:3)

FC Pipinsried Hipper (Tor); Rech; Wargalla; Cekic; Muslimovic (46. Kuko); Krautschneider; Ebeling (90. Jike); Zischler (46. Langen); Thee; Kauffmann; Hoffmann

TSV Schwabmünchen Brunner (Tor); Aracic; Kümmerle; Abazi (70. Örnek); Hannappel; Meisel (63. Karvar); Prechtl; Müller (46. Kusterer); Talla; Uhde; Rudolph

Tore 1:0 Wargalla (2.); 1:1 Uhde (17.); 1:2 Uhde (21. Elfmeter); 1:3 Rudolph (26.); 2:3 Ebeling (61.); 3:3 Wargalla (65.); 4:3 Wargalla (68.)

Besonderes Vorkommnis Pipinsrieds Torwart Hipper pariert Foulelfmeter von Uhde (Schwabmünchen)

Schiedsrichter Elias Tiedecken (Neusäß)

Zuschauer 365

