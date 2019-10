vor 3 Min.

500 Voltigierer kommen in die Leuthau

In Schwabmünchen steht am Wochenende ein großes Turnier an

Von Carmen Schwab

Sportliche Wettkämpfe, Spannung und Spaß verspricht am Wochenende, 5. und 6. Oktober, das Voltigierturnier des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen auf der Reitanlage Leuthau.

Insgesamt gehen 41 Turniergruppen, 13 Einzelvoltigierer, zwei Doppelpaare, sechs Voltigierpferde und 29 Breitensportgruppen aus Bayern, Baden-Württemberg und Österreich an den Start. Erwartet werden an diesem Wochenende 500 Voltigierer mit ihren Ausbildern und Pferden. Vom Schwabmünchner Reitverein starten alle zehn Gruppen.

Am Samstag, 5. Oktober, wird beim Voltigierturnier um die Siege in den Kategorien Junior, A, L und M gekämpft. Die Voltigierer turnen zu passender Musik auf dem Rücken des Pferdes ihre vorgegebene Pflicht und die frei gestaltete Kür. Von 8 bis etwa 12 Uhr sind die Voltigierpferdeprüfungen, die A-Gruppen, das Doppelvoltigieren und die L-Gruppen Pflicht geplant. Von 12.30 bis circa 20 Uhr erfolgen die L-Gruppen-Kür, die M**-/M*-Gruppen, die Juniorgruppen und das Einzelvoltigieren. Am Samstag findet zudem die Kreismeisterschaft für Augsburg und Aichach-Friedberg statt. Beim Voltigiertag am Sonntag, 6. Oktober, zeigen die Nachwuchsvoltigierer ihr Können. Bei der Trab-Schritt-Prüfung wird die Pflicht im Trab und die Kür im Schritt vorgeführt, im Galopp-Schritt die Pflicht und die Kür im Schritt. In der Kategorie Schrittvoltigieren zeigen die Kinder ihre erlernten Übungen und müssen sich und ihr Pferd nach dem Motto „Märchen“ verkleiden. Zusätzlich zum Voltigieren absolvieren die Kinder und Ausbilder noch einige Spiele. Der Zeitplan sieht von 9 bis circa 12 Uhr das Trab-Schritt-Voltigieren und das Halb-Halb-Voltigieren vor und von 13 bis circa 17 Uhr das Schritt-Voltigieren, Galopp-Schritt-Voltigieren, das Nachwuchs-Einzelvoltigieren und der Einsteiger-Wettbewerbe. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt ist frei. (SZ)

Themen folgen