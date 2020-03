12:02 Uhr

ASV Hiltenfingen sagt Trainingslager ab

Eigentlich wollten die Kreisklassen-Kicker vom ASV Hiltenfingen am Donnerstag ins norditalienische Verona aufbrechen. Was die Verantwortlichen sagen.

Von Norbert Staub

Das Coronarvirus, das jetzt auch den Landkreis Augsburg erreicht hat, hat auch Auswirkungen auf die Fußballklubs in der Region. So hat der Kreiklassist ASV Hiltenfingen sein Trainingslager im norditalienischen Verona abgesagt, das von Donnerstag, 5. März, bis Sonntag, 8. März hätte stattfinden sollen. Mit 30 Spielern aus der ersten und der zweiten Mannschaft sowie Trainern und Betreuern wollte man nach Norditalien reisen.

„Wir wollten kein Risiko eingehen“, sagt Janis Danke, der mit Andreas Rucht das Hiltenfinger Spielertrainer-Duo bildet. Verona gehört zur Region Venetien, in der in einigen Provinzen ein Ein- und Ausreiseverbot wegen des Coronavirus verhängt worden war.

Trainingslager in Hiltenfingen

Nun hält man das Trainingslager im heimischen Hiltenfingen ab: Am Donnerstag und Freitag gibt es eine Einheit und am Wochenende zwei Trainingseinheiten. Die Absage des Trainingslagers in Verona ist Janis Danke aber gar nicht so unrecht: „In unserem Hotel in Verona wurde wegen der Ansteckungsgefahr der Wellnessbereich geschlossen, was natürlich für die Regeneration der Spieler nicht so gut ist.“ Außerdem, so ergänzt der zweite Hiltenfinger Spielertrainer Andreas Rucht, hätten einige Spieler in Italien nicht dabei sein können: „Das liegt einerseits daran, dass sie keinen Urlaub bekommen, aber auch, weil einige Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern verlangen, dass sie von zu Hause aus arbeiten, wenn sie aus Risikogebieten zurückkehren. Und das wäre für den einen oder anderen schwierig geworden.“ Beim Trainingslager in Hiltenfingen sind dann aber alle an Bord. Auch wollte man kein Risiko bei den geplanten Testspielen eingehen, so Andreas Rucht.

Janis Danke ist optimistisch, dass man nicht auf den Kosten für das in Italien geplante Trainingslager sitzen bleibt: „Wir stehen in Kontakt mit dem Veranstalter. So wie es jetzt aussieht, kriegen wir entweder die Kosten erstattet oder eine Gutschrift für das nächste Trainingslager, das dann hoffentlich ohne Probleme stattfinden kann.“

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie bei uns im Live-Blog: 190 Coronavirus-Fälle in Deutschland - mehrere Infizierte in der Region

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier .

Themen folgen