vor 52 Min.

Abazis Abgang sorgt für Unmut

Offensivspieler Jeton Abazi verlässt den Bayernligisten TSV Schwabmünchen, was für Unmut sorgt. Wohin des den Offensivmann zieht.

Von Christian Kruppe

Mit üppigen 26 Feldspielern ist der Fußball Bayernligist TSV Schwabmünchen in die Saison gestartet. Ob die Verantwortlichen eine Vorahnung hatten, sei dahin gestellt. Denn nach vier Spieltagen sind es nur noch 25 Spieler, die den Schwabmünchner auf dem Feld zur Verfügung stehen.

Wechsel nach Mering

Grund ist der plötzliche und unerwartete Abgang von Jeton Abazi. Der junge Offensivmann hat seine Zelte beim TSV Schwabmünchen abgebrochen und läuft künftig für den Landesligisten SV Mering auf. dort ist auch sein Vater Ajet Abazi Trainer.

Der Wechsel stößt beim TSV Schwabmünchen auf wenig Verständnis und noch weniger Gegenliebe. Abteilungsleiter Germar Thiele sieht keinen Grund, dass Abazi wechselt. „Er gehörte zum Bayernligastamm, dass er geht ist schade“, so Thiele. Als Grund für den Wechsel hat Jeton Abazi gegen über den Schwabmünchnern angegeben, dass er in Mering sicher zum Einsatz käme. Doch seine Einsatzchancen waren auch in Schwabmünchen nicht schlecht. In den bisherigen vier Saisonspielen stand er zweimal auf dem Feld. Nach den beiden Torvorlagen in Pipinsried dürften seine Aktien gut gestanden sein. Zumal er auch sein Fitnessproblem, was ihm lange angekreidet wurde, in den Griff bekommen zu haben schien. Abazi kam in der vorigen Saison nach Schwabmünchen, verletzte sich aber bei seinem letzten Einsatz im Nachwuchs des FC Königsbrunn. So dauerte es bis in den Spätherbst, ehe er sein Debüt in der Bayernliga feiern konnte. Trotzdem kam er noch auf 15 Einsätze.

Trainer Maiolo enttäuscht

Nicht gut auf Abazi ist Trainer Paolo Maiolo zu sprechen. „Ich bin einfach nur enttäuscht“, so der Trainer, der Abazi schon im Nachwuchs trainiert und auch nach Schwabmünchen geholt hat. „Er hat sich von keinem verabschiedet, das ist nicht schön. So was macht man nicht“, so Maiolo, der sich nicht weiter über Abazi äußern möchte. Sportlich sieht er deswegen keine Probleme auf sich zukommen. „Wir haben einige Spieler, die diese Position auch spielen können“, stellt Maiolo fest.

Ein Abgang also, der sportlich keine Lücke hinterläßt, aber auf Grund seiner Art und Weise durchaus ein paar Gräben gezogen hat.

