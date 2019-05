vor 46 Min.

Ajet Abazi verlässt Türkgücü Königsbrunn

Der Erfolgstrainer wechselt zum Landesligisten SV Mering. Was die Gründe für seinen Abschied sind und was er sich fürs Wochenende vorgenommen hat.

Von Hieronymus Schneider

Spielertrainer Ajet Abazi verlässt den Bezirksligisten Türkgücü Königsbrunn. Wie er am Donnerstag unserer Zeitung mitteilte, hat er sich mit dem Landesligisten SV Mering auf ein Engagement als Trainer in der kommenden Saison geeinigt.

„Es war eine tolle Zeit und ich wurde beim SV Türkgücü hervorragend aufgenommen, aber als Trainer muss ich das Angebot und die Herausforderung in einer höheren Liga annehmen“, sagte er auch mit etwas Wehmut. Seiner bisherigen Mannschaft hat er diesen Entschluss beim Mittwochstraining mitgeteilt.

Abazi will noch auf Platz drei

Ajet Abazi will aber noch den dritten Tabellenplatz mit seinem Team erreichen und sich mit zwei Siegen vom SV Türkgücü Königsbrunn verabschieden. Mit der 0:1-Niederlage gegen den damit als Meister und Direktaufsteiger in die Landesliga feststehenden VfB Durach haben die Spieler des Aufsteigers SV Türkgücü Königsbrunn alle Gedanken auf den möglichen Relegationsplatz zwei abgehakt und können nun ganz entspannt die beiden letzten Saisonspiele angehen. Als Aufsteiger in der allerersten Bezirksligasaison auf dem vierten Platz zu stehen, ist aller Ehren wert.

Zum Spiel am Samstag in Neugablonz wird Abazi mit dem gleichen Kader wie zuletzt gegen Durach und Bad Grönenbach anreisen. „Ich bin froh, dass Burak Tok nach seiner Verletzung wieder fit ist. Er ist für die Mannschaft ein ganz wichtiger Führungsspieler“, sagte Abazi über seinen Co-Trainer. Auf der Verletztenliste stehen nach wie vor Michael Döhner und Dominic Britsch. Pham van Tuan pausiert noch aus beruflichen Gründen.

Das Team hat in den beiden vergangenen Partien gezeigt, dass es mit den Spitzenmannschaften mithalten kann. Der dritte Platz ist noch möglich, da der TV Bad Grönenbach beim Meister VfB Durach antreten muss. Sollte ihm dort kein Sieg gelingen, steht der TV Erkheim als Zweiter und damit Relegationsteilnehmer fest und Türkgücü könnte die zwei Punkte Rückstand bei einem Sieg in Neugablonz aufholen.

Neugablonz ist gut in Form

Der kommende Gegner hat aber gerade eine starke Phase und seit fünf Spielen nicht mehr verloren. Mit dem 6:1 im Nachholspiel am Mittwoch haben die Neugablonzer den Kissinger SC zum Abstieg verdammt und für sich zumindest den direkten Abstieg vermieden. Um auch den Relegationsplatz 13 hinter sich zu lassen, brauchen sie aber noch Punkte. Denn der FC Sonthofen II, der diesen Platz belegt, hat nur drei Zähler weniger auf dem Konto und könnte diese beim Absteiger Kissinger SC durchaus holen. Somit wird es also alles andere als ein Freundschaftsspiel werden. Beim Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1.

Das Spiel findet am Samstag um 15 Uhr im Neugablonzer Waldstadion statt. Schiedsrichter ist Hendrik Hufnagel vom SV Lenzfried/Gruppe Kempten.

Themen Folgen