15:52 Uhr

Am Ende läuft alles gegen die Singoldschützen

Die zuletzt mit vier Siegen in Serie so erfolgreichen Großaitinger Singoldschützen steigen unerwartet aus der Bayernliga ab.

Von Manfred Stahl

Ein Ende, mit dem niemand im eigenen Verein gerechnet hatte, nahm die Saison in der Gruppe Südwest der Luftgewehr-Bayernliga für die Singoldschützen Großaitingen. Nach vier Siegen in Folge und dem Wissen, dass da schon einiges zusammenkommen muss, um das anvisierte Ziel Klassenerhalt doch nicht zu erreichen, war das Team um Barbara Bleicher mit großem Selbstvertrauen und verhaltenem Optimismus zum letzten Wettkampftag nach München-Allach gefahren.

Letztlich kam alles anders wie erhofft, denn die Großaitinger kassierten zunächst zwei deutliche Niederlagen gegen die Spitzenteams FSG „Der Bund“ München III (1:4) und Mertingen (0:5), um dann tatenlos mit ansehen zu müssen, wie der bis dahin zwei Punkte zurück liegende Konkurrent FSG Kempten II gegen die bis dahin noch an der Tabellenspitze stehende FSG „Der Bund“ München III zu einem unerwarteten 3:2-Erfolg kam und damit noch an den damit abgestiegenen Großaitingern vorbeizog.

Fast schon tragisch für die am Ende konsternierten Singoldschützen um Mannschaftsführer Fridolin Mayr junior war es, dass mit dem Ettringer Stefan Müller ausgerechnet ein Schütze im Team der Kemptener bei seinem 383:382-Erfolg gegen Matthias Kreuzinger mit einem „Zehner“ beim letzten Schuss den Großaitinger Abstieg besiegelte, der vor Jahren in Großaitingen das Schießen erlernt hat.

Mannschaftsführer Fridolin Mayr junior war natürlich sehr enttäuscht, dass es nicht zum Klassenerhalt gereicht hat, wollte aber auch keine Kritik an seinem Team üben. „Gegen die Leistungen am heutigen Tag kann ich eigentlich nichts sagen. Unsere heutigen Gegner waren einfach zu stark. Es hätte halt nicht sein müssen, dass unsere Konkurrenten HSG München und FSG Kempten II zu unerwarteten Siegen kommen.“ Letztlich holten die Großaitinger in der ersten Saisonhälfte, in der sie nur auf 2:14 Zähler kamen, ganz einfach zu wenig Punkte. In der kommenden Saison schießt der frühere Bundesligist nun nur noch in der Schwabenliga, also der vierthöchsten deutschen Klasse. Fridolin Mayr junior nennt als Ziel zwar „ganz klar den Wiederaufstieg“, doch es dürfte sich schwieriger gestalten, den zu schaffen, als es das Erreichen des Klassenerhaltes gewesen ist.

Wenn die Großaitinger immer auf dem Niveau und in ähnlichen Besetzungen geschossen hätten, wie sie es in den letzten Wochen getan haben, wäre der Abstieg nämlich locker zu vermeiden gewesen.

Die jüngsten Ergebnisse:

FSG „Der Bund München“ III – Singold Großaitingen 4:1 Punkte. – Norbert Gau – Barbara Bleicher 395:389 Ringe; Simon Gindl – Joel Brüschweiler 388:390; Stefan Reichhuber – Florian Drexel 384:383; Veronika Soyer – Simon Mayer 386:381; Matthias Kreuzinger – Robin Wagner 384:381.

Singold Großaitingen – SVG Mertingen 0:5 Punkte. – Barbara Bleicher – Thomas Muxel 393:397; Joel Brüschweiler – Alexander Straßer 390:391; Florian Drexel – Katharina Hafner 382:387; Simon Mayer – Verena Schröttle 383:386; Robin Wagner – Maria-Theresia Eckert 379:384.

Themen folgen