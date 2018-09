Am Ende steht der Schiedsrichter im Mittelpunkt

vor 48 Min.

Der FC Kleinaitingen gewinnt gegen den SV Gessertshausen mit 2:1. Ein Elfmeterpfiff sorgt für Diskussionen.

Von Michael Lindner

Gessertshausens Trainer Dietmar Fuhrmann schrie quer über den Kleinaitinger Fußballplatz: „Außerhalb! Außerhalb! Außerhalb!“ Doch es half alles nichts: Schiedsrichter Karl Ritter blieb bei der Begegnung zwischen dem bisherigen Kreisklassen-Schlusslicht FC Kleinaitingen und dem Aufsteiger SV Gessertshausen bei seiner Entscheidung: Elfmeter und Rot gegen Moritz Kugelmann nach einem Foul an Stürmer Walter Seckler.

Ob die Entscheidung des Unparteiischen in der 89. Minute richtig war, zweifelte aber nicht nur Fuhrmann an. Seckler war es egal. Der Torjäger vom Dienst verwandelte den Strafstoß souverän zum 2:1 und sicherte seiner Mannschaft damit den zweiten Sieg nacheinander fast im Alleingang.

Der Stürmer brachte seine Farben in der ersten Hälfte mit seinem sechsten Saisontreffer überraschend in Führung. Seckler setzte sich nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste körperlich robust gegen seinen Gegenspieler durch und schob überlegt zum 1:0 ein (31.).

Gessertshausen verpasste es bis dahin, selbst in Führung zu gehen. Thomas Biro hatte zweimal die Gelegenheit dazu, scheiterte aber unter anderem am glänzend aufgelegten Kleinaitinger Schlussmann Simon Lauterer. In der zweiten Hälfte machte es der Torjäger der Gäste dann deutlich besser: Nach einem Kleinaitinger Ballverlust in der Vorwärtsbewegung schaltete Gessertshausen schnell um; Biro umkurvte Torhüter Lauterer und schob aus spitzem Winkel zum verdienten Ausgleich ein (60.).

Beide Mannschaften wollten sich mit der Punkteteilung nicht zufrieden geben und spielten auf Sieg. Für Kleinaitingen vergab Seckler aus aussichtsreicher Position, fast im Gegenzug fand Gessersthausens Jan Rung bei einem Seitfallzieher seinen Meister in Simon Lauterer. Ein Elfmeterpfiff und der zweite Treffer von Seckler entschieden die Partie zugunsten der Kleinaitinger. Die Hausherren gaben durch den zweiten Sieg in Folge die rote Laterne ab, während für Gessertshausen die Abstiegsplätze bedrohlich nahe rücken.

