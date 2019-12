vor 53 Min.

Am Schluss bleiben ganze acht Holz

Der SSV Bobingen hält den Anschluss an die Spitze

Mit einem knappen 5:3 (3587:3579 Holz)-Erfolg gegen den Tabellennachbar SKC Unterharmersbach (BW) halten die Bundesliga-Kegler des Siedler-Sport-Vereins (SSV) Bobingen nach Abschluss der Vorrunde mit 9:9 Punkten den Anschluss an die oberen Tabellenplätze.

In der von Beginn an ausgeglichenen Partie gewann Marius Bäurle mit 639:581 Holz und unterlag Daniel Seidl 598:616 Holz).

Spannend ging es auch in der Mittelpaarung zu, weil Tobias Stephan sich noch nicht in Bestform zeigte (591:625 Holz aber Ronald Endraß seine ganze Erfahrung in die Waagschale warf und mit 593:579 Holz zum 2:2 nach Mannschaftspunkten ausglich.

Bernd Herrmann verlor mit 566:641 Holz. Julian Bäurle (600:537 Holz) war es zu verdanken, dass die Siedler ganze acht Holz Vorsprung ins Ziel retteten.

Jetzt steht der SSV Bobingen nach Abschluss der Vorrunde mit guten 9:9 Punkten auf Tabellenplatz fünf und sollte zum Jahresabschluss im Heimspiel am 14. Dezember gegen die SG Wolfach-Oberwolfach unbedingt versuchen, erstmals in dieser Saison ein positives Punktekonto zu erreichen.

Weitere Ergebnisse

Das Spitzenspiel in der BOL gewann die 2. Mannschaft des SSV gegen Tabellenführer TuS Fürstenfeldbruck 1 mit 6:2 MP und 3455:3375 Holz (Matthias Arnold 596 Holz).

Die dritte Mannschaft des SSV gewann ebenfalls bei der DJK Göggingen 1 mit 7:1 MP und 3072:2915 Holz. Bester Siedler war Hans-Peter Gay mit 535 Holz.

Das erfolgreiche Wochenende begann mit einem Sieg der vierten Mannschaft gegen die SpVgg Deuringen 2. 5:1 MP bei 2017:1986 Holz war hier der Endstand (Alfred Lorz 530 Holz).(SZ)

