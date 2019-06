12:00 Uhr

Ants verlieren das Spitzenspiel und wichtige Spieler

Mit 7:23 (Halbzeit: 7:20) verloren die Königsbrunn Ants nicht nur das Spitzenspiel gegen die Rosenheim Rebels, sondern auch zwei wichtige Spieler.

Runningback Freddy Cowan verletzte sich kurz nach der Halbzeitpause, und Quarterback Ruslan Stoll erwischte es Ende des dritten Viertels. Beide fallen mit Rippenverletzungen etwa drei Wochen aus. Königsbrunn und Rosenheim spielten im Spitzenspiel der Landesliga Süd annähernd auf Augenhöhe, doch mit vielen individuellen Fehlern brachten sich die Footballer aus Königsbrunn um die Chance, dem ungeschlagenen Spitzenreiter aus Rosenheim ein Bein zu stellen.

„Man merkt halt, dass wir noch viele junge und unerfahrene Spieler in unseren Reihen haben, und dann passieren halt solche Fehler“, so Ants-Vorstandsvorsitzender Peter Neuner. Die Königsbrunn Ants haben nun schon zwei Spiele verloren, so dass der Aufstieg erst mal in weiter Ferne ist. Um noch eine Chance zu haben, müssten die Ants das Rückspiel am kommenden Sonntag in Rosenheim fast schon gewinnen, was angesichts der verletzten Leistungsträger schwierig werden wird.

