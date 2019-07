vor 4 Min.

Auch ein Unwetter kann sie nicht aufhalten

Blitz und Donner, gepaart mit Starkregen: Irgendwann passiert alles zum ersten Mal. Doch die Athleten lassen sich vom Wetter nicht schocken

Von Reinhold Radloff

Das hat es auch noch nicht gegeben bei einem Landkreislauf des Landkreises Augsburg. Die Wetterunbilden zwangen zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Doch am Ende wurde doch wieder alles gut.

Blitz und Donner gepaart mit Starkregen und Wind brachen am gestrigen Sonntag über Wehringen her, und zwar genau zu der Zeit, als die Startvorbereitungen in vollem Gange waren. Was tun? Von komplett absagen bis trotzdem starten gingen die Meinungen extrem weit auseinander. Nach einer kurzen Konferenz der Verantwortlichen war festgelegt: Aus Sicherheitsgründen wird um eine Stunde verschoben. Kaum hatte Stadionsprecher Roland Schnitzler den Beschluss den wartenden Läufern verkündet, hörte es auf zu regnen. Doch wichtig war, dass dann die Strecke auf Beschädigungen und mehr kontrolliert wurde. Und tatsächlich: Die Walker mussten eine Verkürzung ihres Marsches auf rund acht Kilometer hinnehmen.

Als dann mit genau einer Stunde Verspätung gestartet wurde, fing es wieder an zu regnen, allerdings ohne Blitz und Donner, wovon auch der restliche Lauf verschont blieb.

Rund 170 Kinder und Jugendliche, 100 Walker und 120 Erwachsenenteams stürmten los. Schnell setzte sich der prognostizierte Sieger, die LG Viktoria, an die Spitze des Feldes. Florian Beck bewältigte den steilen Berg im Wald scheinbar mühelos und lief auf den 5,7 Kilometern einen Vorsprung von über einer Stunde heraus. Bald kristallisierte sich die LG Reischenau Zusamtal als einziger ernst zu nehmender Verfolger heraus, musste aber die Augsburger auf über zwei Minuten Rückstand ziehen lassen. Daran konnte auch der weltbekannte Läufer Yossief Tekle als Vorletzter wenig ändern. Für beide Teams sprang am Ende ein Titel heraus: Viktoria wurde Gesamtsieger und Reischenau erkämpfte sich die Landkreismeisterschaft.

Lange, lange ließen die schnellsten Frauen danach auf sich warten. Bei ihnen ward die TG Viktoria nicht zu schlagen.

Bei der Jugend holte die TG Viktoria Augsburg den nächsten Gesamtsieg. Sowohl bei den Buben als auch bei den Mädchen setzte sich der Lauftreff der Grundschule Walkertshofen durch und siegte im Landkreis souverän.

Doch nicht das Siegen allein macht den Charme des Landkreislaufs aus. Es geht vor allem auch um die Gemeinschaft, ums Teamwork, und um den Spaß am Laufen.

Den hatte Landrat Martin Sailer, auch wenn seine Truppe, die Amtsfüchse, unter ferner Liefen landete. „Es hat richtig Spaß gemacht zu laufen“, betonte er nach dem Absolvieren der 4,6 Kilometer ohne Berge. Ihm war es gelungen, den Sonnenschein auf die Laufstrecke zurückzuholen. Er lobte die Hauptorganisatoren auf Vereinsseite, den FSV und die LG Wehringen, für ihr ausgezeichnetes Teamwork und seine Sportbeauftragte für ihre gute und besonnene Handlungsweise unter diesen schwierigen Bedingungen.

Gold wert war, dass der FSV ein großes Zelt aufgestellt hatte, denn das bot sich während der Regenschauer bestens als Rückzugsort an.

Schlechte Stimmung kam bei den Athleten trotz der teilweise widrigen Bedingungen keineswegs auf. Sie vertrieben sich die Wartezeit fröhlich und freuten sich, dass sie dann doch noch bei zeitweise perfekten Lauftemperaturen auf die Strecke gehen konnten.

Auf Sonnenschein pur hoffen die Organisatoren beim nächsten Landkreislauf, der im Juli 2020 in Zusmarshausen ausgetragen wird.

