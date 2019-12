05.12.2019

Auch im Kampf eine große Familie

Der Polizei SV Königsbrunn pflegte auch dieses Jahr das Nikolaus-Randori, allerdings mit Neuerungen

Immer ein ganz besonderer Termin im Jahr ist das große Nikolaus-Randori bei den Judoka des Polizei SV Königsbrunn, das eine große Tradition aufweist. Denn da dürfen die Sportler ihren Eltern, anderen Angehörigen und Freunden zeigen, was sie gelernt haben, und da kann die rührige Abteilung Belobigungen für besondere Leistungen aussprechen. Anerkennende Worte für die Judoabteilung des Polizei SV Königsbrunn fanden nicht nur Polizei-Abteilungsführer Thomas Fichtner und Bürgermeister Franz Feigl, sondern auch der stellvertretende PSV-Vorsitzende Jürgen Hoffmann.

Mit viel Spaß bei der Sache waren die rund 80 Mitwirkenden, vorrangig Kinder und Jugendliche, die derzeit für ihre nächsten Gürtelprüfungen trainieren.

Erstmals zeigte die neu gegründete Leistungsgruppe (15- bis 17-jährige Blau- und Braungurte) unter Regina Daxbacher ihr Können und übernahm anschließend auch die den Zuschauern gebotene Trainingseinheit. „Die Jungs bringen sich hervorragend in den Verein ein, sind Vorbilder für die Kinder und sollen auch für größere Aufgaben aufgebaut werden“, so Hannes Daxbacher, der dann auch Worte an alle Anwesenden richtete: „Wir sind hier alle eine große Familie und sollten auch so miteinander umgehen, vor allem neidfrei. Wir sollen uns mit den Mitsportlern über deren Erfolge freuen und bei Misserfolgen gemeinsam Trost spenden. Gegenseitige Wertschätzung ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft.“

Wie Groß und Klein bestens und begeistert miteinander trainieren, das zeigte sich beim abschließenden Randori, das wie immer einer der Höhepunkte der Veranstaltung war. Wie die Kleinen sich mit vollem Einsatz auf die großen Judoka stürzen und sie versuchen niederzukämpfen, das war eine Freude.

Ein wichtiger Bestandteil dieses Nikolausnachmittags ist immer auch die Ehrung von verdienten Mitgliedern. In diesem Jahr wurden neben Regina und Hannes Daxbacher, die weltweit das Judo mitgestalten, und vielen anderen auch die Jugendpokalgewinner Dennis Abröll, Felix Müller und Alexander Rangulin gewürdigt. Außerdem erhielt Robert Spengler das Silberne Lorbeerblatt dafür, das er sich seit 1986 aktiv in den Verein und darüber hinaus verantwortlich einbringt. Hoffmann bezeichnete den Polizeibeamten als Urgestein des PSV und als hoch qualifizierten Judoka.

Ämter von Robert Spengler

Fachwart für Judo bei der bayerischen Polizei, Trainer der bayerischen Judoauswahl, stellvertretender Kampfrichter-Obmann in Schwaben und Kampfrichter, Betreuer, Trainer beim PSV seit seinem 16. Lebensjahr und vieles mehr. (rr-).

