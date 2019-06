vor 25 Min.

Auch in der Sommerpause wird gekickt

Die Königsbrunner Damen stehen vor einem Umbruch. Was sich beim FCK alles ändert

Von Christian Kruppe

Ganz locker und entspannt spielen eine Handvoll Fußballerinnen auf dem Nebenplatz des Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadions Fußballtennis. Doch sobald eine Entscheidung knapp ist, kommt der Ehrgeiz der Frauen zum Tragen. Dann wird schon mal kurz diskutiert, ob der Ball noch im Feld war, oder doch schon hinter der Linie. Am Spielfeldrand steht Königsbrunns Sportliche Leiterin Bettina Wagner und hat sichtlich Freude am Engagement ihrer Spielerinnen. „Wir stehen mitten in einem Umbruch und alle ziehen mit“, freut sie sich.

Was sie mit Umbruch meint, ist schnell erklärt. „Wir haben ein neues Trainerteam, einige erfahrene Spielerinnen haben aufgehört, daher wird das Team massiv verjüngt“, stellt Bettina Wagner klar. Dass sich diese Lage so ergeben hat, nahm seinen Anfang im Lauf der Rückrunde der vergangenen Saison. In der Winterpause konnten sich die Königsbrunner nicht mit dem damaligen Trainer Michael Fuchs über eine Vertragsverlängerung einigen. „Nach dem Spiel in Mönstetten Anfang April kam Michael Fuchs auf uns zu und bot seinen Rücktritt an“, erinnert sich Wagner. „Die Gründe, die er uns nannte, waren nachvollziehbar“, so Wagner weiter.

Zwei Spiele übernahm die Sportliche Leiterin das Traineramt, dann konnte sie die Nachfolger von Michael Fuchs präsentieren. Michael Betz und Frank Motzet stehen seither an der Seitenlinie.

„Beide waren bislang nur im Herrenbereich aktiv, wollten erst einmal schauen, ob es im Frauenfußball funktioniert“, erläutert Bettina Wagner. Und es lief ganz gut. Die Mannschaft war begeistert und auch die beiden Trainer hatten Spaß an ihrem neuen Betätigungsfeld. Daher bleiben sie an Bord und sind auch in der anstehenden Spielzeit Trainer des Bezirksoberligateams.

„Ich bin froh, dass wir so schnell neue Trainer gefunden haben und diese auch zu uns passen“, freut sich Wagner, die weiß, wie schwer es ist, im Frauenfußball Trainer zu finden.

„Michael Fuchs hat hier einen tollen Job gemacht und viel erreicht“, blickt sie positiv auf die Zeit mit dem ehemaligen Trainer zurück.

Doch nun schauen die Königsbrunner nach vorne. Die dritte Spielzeit in der Bezirksoberliga könnte die vielleicht schwerste sein. Viele der erfahrenen Spielerinnen wie Kerstin Goldemann haben aufgehört. Daher fiel bei den Verantwortlichen der Entschluss, einen Umbruch einzuleiten. „Das Team wird deutlich verjüngt, damit wir für die Zukunft gut aufgestellt sind“, erklärt Bettina Wagner die Königsbrunner Pläne.

Zusammen mit ihrer Tochter Sarah Wagner, die nun als Teammanagerin fungiert, ist sie auf Spielersuche. Sarah Wagner hat dazu auch Zeit, denn ein Kreuzbandriss zwingt sie beim Training in die Zuschauerrolle. „Drei, vier Neue haben wir eigentlich schon sicher“, verrät Bettina Wagner. Die stammen alle aus dem Nachwuchs des FC Augsburg und haben aus verschiedenen Gründen pausiert. „Wir kennen die Spielerinnen von früher und haben sie angesprochen. Dabei sind wir sehr oft auf offene Ohren gestoßen“, freut sich die sportliche Leiterin. Doch nicht nur die beiden sind bei der Suche nach Verstärkungen aktiv. „Auch die Spielerinnen sind bei der Suche dabei“, freut sich Wagner.

Da ist es gut, dass die Mannschaft auch in der Sommerpause einmal pro Woche auf dem Platz steht. „Eigentlich wollten die Mädels auch in der Pause nur weiterkicken“, so Wagner. Nun kommen regelmäßig Gäste ins Training. Und deren Rückmeldung ist durchweg positiv.

Mit dem neuen Kader gibt es auch eine neue Zielsetzung. Nach der Vizemeisterschaft im Aufstiegsjahr und dem vierten Rang in der Vorsaison gehen die Königsbrunner davon aus, in der kommenden Saison erst einmal kleinere Brötchen zu backen. Das vorrangige Ziel für die kommende Spielzeit ist der Klassenerhalt. Danach soll der Blick wieder nach oben gerichtet werden.

„Wir haben in der vergangenen Saison gemerkt, dass uns in den Spitzenspielen oft die Erfahrung gefehlt hat. Oft waren wir spielerisch besser, aber nicht abgezockt genug“, weiß Bettina Wagner. Da weitere erfahrene Spielerinnen aufgehört haben, steht ein Jahr der Konsolidierung an. „Die neuen können so wieder reinkommen und alle zusammen sammeln weiter an Erfahrung. Und dann richten wir den Blick wieder nach oben“, erläutert Bettina Wagner die Zielsetzung.

Dass dies geling, daran hat sie keinen Zweifel: „Die Mädels sind ehrgeizig und offen. Ich bin überzeugt, dass sich das Team schnell finden wird und wir frühzeitig das Thema Klassenerhalt abhaken können, um dann in der folgenden Saison richtig anzugreifen.“

