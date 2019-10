vor 36 Min.

Auf dem Boden der Tatsachen

Der TSV Bobingen unterliegt in eigener Halle der SG 1871 Gersthofen mit 22:30. Was die Gründe sind

Eine deutliche Niederlage in eigener Halle gab es am Samstag für die Handballer des TSV Bobingen: Nach einer schwachen Vorstellung mussten sie sich mit 22:30 gegen das Team der SG 1871 Gersthofen geschlagen geben.

Die Bobinger wollten daheim zeigen, was sie draufhaben und legten auch sehr gut los. 3:2 stand es nach etwas mehr als fünf Minuten, doch in den folgenden Minuten wurden die Schwächen des jungen Bobinger Teams offensichtlich. Die TSV-Handballer vergaben reihenweise klare Chancen und leisteten sich unnötige Ballverluste, als sie den Gästen die Bälle immer wieder in die Hände spielten. So zogen die Gäste aus Gersthofen bis zur zwölften Minute aus 8:3 davon. Bobingen versuchte zwar alles, um wieder ins Spiel zu finden, doch zur Pause lag man mit 9:15 zurück – ein enttäuschendes Ergebnis für die Gastgeber.

In der zweiten Hälfte versuchten die Bobinger noch mal, die Partie zu drehen und die Punkte für sich einzufahren. Doch die Mühen waren vergeblich – es wollte einfach nichts gelingen aufseiten der Gastgeber. Der Torhüter der Gäste wuchs über sich hinaus.

Er vereitelte immer wieder klare Einwurfmöglichkeiten der Singoldstädter, und das oft auch auf spektakuläre Weise. Die Bobinger zeigten zwar Moral, doch am Ende stand ein 22:30 auf der Anzeigetafel. „Wir hatten heute reihenweise Chancen und wir haben diese auch gut rausgespielt. Aber die unfassbar schlechte Ausbeute hat uns das Leben über 60 Minuten viel zu schwer gemacht. Wir hatten heute einfach keinen Zugriff zu dieser Partie und gingen verdient als Verlierer vom Feld“, so Trainer Michael Schmidt nach der Partie.

Und der nächste Brocken wartet schon auf die Bobinger: Am kommenden Samstag geht es zum Ligaprimus und Aufstiegsfavoriten TSV Göggingen.

TSV Bobingen Lenz, Fischer (Tor); Stadlmair J. (7/4), Müller T. (4), Pillmayr (3/1), Kraus (2), Arlt (2), Winkler (2), Müller M. (1), Riedlinger (1), Obele, Huber, Vogt, Pfeffer.

Themen folgen