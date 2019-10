vor 12 Min.

Auf den Kantersieg folgt die Schlappe

Die Tronetshofer Tell-Schützen punkten in der Luftgewehr-Schwabenliga auch ohne ihre beste Kraft

Von Manfred Stahl

Nur teilweise gelohnt hat sich für die Tell-Schützen Tronetshofen/Willmatshofen in der Schwabenliga Nord der Luftgewehrschützen der Ausflug ins Donau-Ries. In Wechingen reichte es für das mit zwei Siegen in die Saison gestartete Team aus den Stauden nämlich „nur“ zu einem Sieg und einer Niederlage. Diese vermeintlich durchwachsene Bilanz relativiert sich aber dadurch, dass die Tronetshofer diesmal verletzungsbedingt ohne ihre beste Kraft Manuela Haugg antreten mussten.

Beim ersten Wettkampf gegen die Altschützen Oberndorf, bei denen mit Kristina Büchele ebenfalls eine Spitzenschützin fehlte, kompensierten die Tronetshofer das Fehlen von Manuela Haugg bestens und feierten mit 5:0 Punkten einen Kantersieg. Im zweiten Wettkampf gegen den gastgebenden Ex-Bayernligisten Wechingen, der ebenfalls mit drei Siegen gestartet war, lief es dann nicht mehr nach Wunsch, denn es setzte gegen einen starken Gegner eine 0:5-Schlappe. Mit nun 6:2 Punkten nach zwei Wettkampftagen und Platz zwei im Klassement stehen die Tronetshofer aktuell gut da. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt bereits beruhigende sechs Punkte.

Tell Tronetshofen/Willmatshofen – Altschützen Oberndorf 5:0 Punkte. – Keine Mühe hatten die Tronetshofer mit den ebenfalls ersatzgeschwächten Oberndorfern. Um ihren Einzelpunkt kämpfen musste nur Cornelia Choquette, die gegen Florian Fritsch nach einem 383:383 mit 10:9 Punkten gewann. Klare Siege feierten dagegen Sabrina Vanek (392:385 gegen Verena Grieser), Sandra Kleber (375:353 gegen Fabian Fritsch), Simone Ziegelmeier (376:371 gegen Katrin Mair) und der vor Saisonbeginn aus Mertingen zurückgekehrte Walkertshofer Jens Kalatschek (379:365 gegen Gunther Langer).

Wörnitzschützen Wechingen – Tell Tronetshofen/Willmatshofen 5:0 Punkte. – Die gastgebenden Wechinger ließen den Tronetshofern in dieser Spitzenbegegnung keine Chance. In der Gesamtringzahl lagen sie mit 1924:1891 klar vorne. Entsprechend deutlich fielen auch die einzelnen Erfolge aus. Die knappste Niederlage aus Sicht der Tell-Schützen kassierte Sabrina Vanek beim 385:388 gegen Katharina Schröppel. Cornelia Choquette unterlag mit 385:389 gegen Katharina Kuhn und Sandra Kleber mit 381:386 gegen Markus Groß. Chancenlos blieben Simone Ziegelmeier (370:384 gegen Thomas Groß) und Jens Kalatschek (370:377 gegen Daniel Keiling).

