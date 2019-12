vor 54 Min.

Auf und Ab am Netz

Schwabmünchner Teams warten mit gemischten Ergebnissen auf

Die Volleyballer der ersten Herrenmannschaft des TSV Schwabmünchen müssen nach einem perfekten Saisonstart nach dem dritten Spieltag nun doch um ihr Saisonziel bangen, da danach vier Niederlagen folgten.

Im ersten Match gegen Friedberg legte Schwabmünchen los wie die Feuerwehr und konnte sich zunächst einen Vorsprung erarbeiten. Dennoch summierten sich im Laufe des ersten Durchgangs wieder die Eigenfehler, und Friedberg kam wieder ran und konnte den Satz mit 25:22 für sich entscheiden. Nach dem Seitenwechsel und einer klaren Ansage durch den Coach ging der zweite Satz an die Schwabmünchner. In Satz drei entwickelte sich dann eine Partie auf Augenhöhe, bei der die Friedberger mit 27:25 am Ende knapp die Nase vorn hatten. Schwabmünchen schaffte es auch im weiteren Verlauf der Partie nicht, den Eigenfehleranteil zu senken, und so ging Friedberg mit 3:1 als Sieger vom Feld.

Dennoch ging die Satellites-Sechs motiviert in ihre zweite Partie gegen Großkötz. Die präsentierten sich abwehrstark und im Angriffsspiel höchst variantenreich, sodass gegen sie in der derzeitigen Form der TSV Volleyballer kein Kraut gewachsen war.

Mit 0:3 ging dieses Spiel ebenfalls verloren und die Menkinger rangieren damit auf Rang acht in der Bezirksliga, haben aber noch einige Spiele weniger, also einige Konkurrenten.

In der Kreisliga ging es für die zweite Herrenmanschaft der Satellites zum Spitzenspieltag nach Mering. Gegner waren Mering I und die vierte Mannschaft des SVS Türkheim. Gegen den Gastgeber wie auch gegen Türkheim gelangen Siege im Tiebreak. Bereits am heutigen Samstag können die Satellites in Nesselwang gegen den Gastgeber und Mering II weitere Punkte einholen und damit an die Tabellenspitze rücken.

Das zweite Menkinger Damenteam rangiert nach seinem vierten Spieltag an der Tabellenspitze der Kreisklasse Süd. In Buchloe holte die von Judith Köhn gecoachte Truppe einen souveränen 3:0 Sieg gegen die Gastgeber. Gegen Ebenhofen gelang ein 3:1-Erfolg. Die eingeheimsten sechs Punkte bringen das Team dem Wiederaufstieg wieder einen gewaltigen Schritt näher.

Am heutigen Samstag geht die Saison auch für das erste Damenteam in der Bezirksliga weiter. In der Halle an den Leonhard-Wagner-Schulen schlägt die Födisch-Sechs um 14:30 Uhr gegen den Tabellennachbarn aus Bad Grönenbach auf. Hier sollen ebenso Punkte geholt werden wie gegen den FC Langweid im zweiten Match. Hier wartet zwar der Tabellenführer, dennoch wollen die Satellites Ladies die eigene Fankulisse nutzen, um zu punkten.

Themen folgen