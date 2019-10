vor 36 Min.

Auftaktniederlage für den Aufsteiger

Die Königsbrunner Handball-Männer verlieren gegen die HSG Lauingen-Wittislingen. Knapper Sieg für das Frauen-Team

Mit einer Niederlage ist der Aufsteiger BHC Königsbrunn in die Bezirksoberliga-Saison gestartet. Gegen Lauingen-Wittislingen fing sich das Männerteam zwar nach schwachem Start, doch den Rückstand konnte man nicht mehr aufholen. So musste Königsbrunn sich am Ende verdient mit 25:30 (9:12) geschlagen geben.

Beide Teams gingen hoch motiviert in die Partie und spielten schnell und druckvoll. Die Abwehrreihen standen gut auf beiden Seiten und gingen fair zur Sache. Allerdings unterschieden sich die Angriffsbemühungen etwas voneinander. Die HSG konnte zwei Durchbrüche sicher verwandeln und hatte auch bei den Abprallern die schnellere Reaktion. Aufseiten des BHC wurden vier sichere Chancen nicht verwandelt, und so stand es nach zehn Minuten 5:0 für die Gastgeber. Doch mit dem ersten Tor durch den gut aufspielenden Bene Eitzenberger lief es besser.

Die Abwehr stabilisierte sich weiter und auch Gerry Schwarz nahm den ein oder anderen Ball der HSG weg. So verkürzte der BHC auf 4:7 und war im Spiel. Doch die schlechte Wurfquote zog sich weiter wie ein roter Faden durch die Partie und der Gast vergab beste Einwurfmöglichkeiten. Auch eine Überzahlsituation konnte nicht genutzt werden. Doch aufgeben war keine Option für den BHC. Durch die starken Außen Bene Eitzenberger und Florian Beier kämpften sich die Brunnstädter wieder ran und verkürzten bis zur Pause auf 9:12.

In der Halbzeit wurde vor allem der zu harmlose Angriff thematisiert und auch der Zugriff im Eins-gegen-Eins-Verhalten sollte noch besser klappen. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte schafften es die Königsbrunner, auf zwei Tore zu verkürzen, und dies hatte auch bis zur 35. Minute Bestand. Dann nahm sich der BHC allerdings eine fünfminütige Auszeit, in der sich die HSG Lauingen-Wittislingen vorentscheidend absetzte: Fünf Tore in Folge und es stand plötzlich 19:12 für die Gastgeber. Doch ausruhen konnte sich die HSG auch nicht, denn in den letzten zehn Minuten versuchten die Brunnstädter noch einmal alles. Beim Stand von 21:26 versuchte Coach Joeckel durch eine Auszeit die Aufholjagd des BHC zu stoppen. Danach konnte der treffsichere Florian Beier auf 22:26 verkürzen und die Chance auf ein weiteres Tor bestand. Doch auch hier war es die schlechte Wurfquote, die ein Näherkommen verhinderte. Christian Kinzler konnte nun fast den Sack zumachen, als er das 27:22 markierte. Zwar kam der BHC noch einmal auf vier Tore heran, aber die Zeit fehlte einfach. So stand es am Ende verdient 25:30 aus Sicht der Königsbrunner.

„Heute hat die Mannschaft inklusive Trainer nicht so funktioniert, wie man sich das noch vor Wochen vorgestellt hat. Einzig die beiden Außen Eitzenberger und Beier haben ihre Sache sehr gut gemacht. Doch wir ziehen auch einige positive Dinge aus der Partie und werden lernen, die negativen in den nächsten Partien besser zu machen“, so das Fazit von Trainer Michael Hiermeier. Am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr kommt es dann zum Heimauftakt in der Willi-Oppenländer-Halle gegen den SC Ichenhausen.

BHC KönigsbrunnGerry Schwarz, Robin Schneeberger, Timo Engelhardt (alle Tor) Alex Grobe (2), Tobias Böhm (2), Sven Bartsch (3), Patrick Böhm, Bene Eitzenberger (5), Nico Bartsch (1/1), Matthias Grobe (2), Markus Steinbrecher, Florian Beier (6), Lukas Alber (3/2) und Simon Mörchen (1).

Einen 19:17-Erfolg gab es für die Königsbrunner Frauenmannschaft gegen Hochzoll. Es war ein Spiel geprägt von den Abwehrreihen. So fiel erst nach sechs Minuten das erste Tor in diesem Spiel. Absetzen konnte sich in den ersten 30 Minuten keine Mannschaft. Die Gäste aus Hochzoll gingen mit einer 7:6-Führung in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff kamen die Königsbrunnerinnen sehr schlecht aus der Kabine. Erst in der 37. Spielminute kamen sie zum Ausgleichstreffer. Sofort danach gelang der Führungstreffer. Es blieb spannend bis zum Ende mit dem verdienten Sieg (19:17) für den BHC Königsbrunn. Verlassen konnte sich die Hintermannschaft auf ihre hellwache Torfrau Lisa Pribil, die eine tolle Partie bot. (SZ)

BHC Königsbrunn Pribil; Herko, Schlegel (4), Zeitlhofer (1), Steinmetz (3), Müller (2), Echter A. (1), Echter R. (8/3).

