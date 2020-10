00:03 Uhr

Auftaktpleite für Königsbrunn

Der BHC zieht gegen Friedberg mit 22:23 den Kürzeren

Zum ersten Spieltag der Saison musste der BHC Königsbrunn zum Derby nach Friedberg. In einer schlechten Bezirksoberliga-Partie zogen die Brunnstädter knapp mit 22:23 (12:9) den Kürzeren.

Das erste Spiel seit Mitte März sollte die gute Vorbereitung und die Anstrengungen der letzten Wochen belohnen. Allerdings sah es nur die ersten 25 Minuten danach aus. Die Einstellung und das druckvolle Spiel mit einer kompakten Abwehr und einem guten Torhüter funktionierten.

Nach einem kurzen Abtasten kam der BHC immer besser in Fahrt. Hier zeichnete sich auch Neuzugang Samy Schießl im Tor aus. Bis zum 4:4 nach zehn Minuten blieb die Partie ausgeglichen. In der zwölften Minute konnte Nico Bartsch zum ersten Mal eine Zwei-Tore-Führung erzielen, was den BHC etwas freier aufspielen ließ. Danach folgte ein 4:0-Lauf der Gäste und es stand 10:5 für Königsbrunn. Nun funktionierte auch die Abwehr hervorragend und die Friedberger Angriffsspieler fanden gegen den starken Mittelblock keine Mittel. Den Rest erledigte weiterhin Schlussmann Samuel Schießl, der den Außenspielern vom TSV keine Chance ließ. Mit 12:7 lag man kurz vor der Pause vorne, ehe die Friedberger noch auf 9:12 zur Pause verkürzen konnten.

Die Köpfe hingen trotz guter 28 Minuten tief bei den Königsbrunnern. In der Halbzeit wurde noch mal an die Absprachen im Angriff erinnert und daran, weiter an sich zu glauben. Doch dann begann das Debakel. Ein 6:1-Lauf der Gastgeber innerhalb von sieben Minuten drehte das Spiel vollkommen. Die Abwehr war nicht mehr präsent und im Angriff wurden reihenweise Bälle an die Gastgeber verschenkt. Friedberg nahm diese Geschenke dankend an und ging mit 14:13 in Führung. Ein stark erkämpfter Ball von Philipp Herzog mit anschließendem Tor gab dem BHC wieder Auftrieb und durch Tore von Florian Beier, Nico Bartsch und Lukas Alber lag man mit 20:17 vorne. Doch die letzten zehn Minuten endeten so wie die ersten zehn Minuten zu Beginn der Halbzeit mit einem 6:1-Lauf für Friedberg, sodass sich Königsbrunn am Ende knapp mit 22:23 geschlagen geben musste.

„Die erste Halbzeit war in Ordnung, natürlich muss man die Chancen noch besser nutzen und deutlicher führen. Was allerdings die zweite Hälfte betrifft, kann das nicht der Anspruch des BHC in dieser Saison sein. Gegen einen Gegner, dem man in allen Belangen überlegen ist, dürfen wir den Sieg nicht so leichtfertig herschenken“, so Trainer Michael Hiermeier.

Die Auftakt-Partie der Bobinger Handballer in der Bezirksoberliga gegen Augsburg/Gersthofen ist ausgefallen. „Unsere Spieler wollten angesichts der steigenden Corona-Zahlen nicht spielen, sodass wir uns entschlossen haben, die Partie abzusagen“, so Bobingens Trainer Mario Stadlmair. (SZ)

BHC Königsbrunn: Samuel Schießl (52%), Gerry Schwarz (42%), Manolito Pyrkosch (Tor) – Jonas Beran (1), Tobias Böhm (1), Sven Bartsch (1), Alex Grobe (3), Bene Eitzenberger, Nico Bartsch (7/1), Matthias Grobe (1), Lukas Alber (2), Markus Steinbrecher (1), Florian Beier (4) und Philipp Herzog (1).

Themen folgen