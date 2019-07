vor 18 Min.

Bilanz gut – Ziel nicht erreicht

Die Königsbrunner planen für die kommende Saison Großes

Auch wenn die American Footballer des AFC Königsbrunn den Aufstieg knapp verpasst haben, die Landesliga-Saison 2019 war für die „Ants“ sehr erfolgreich. Mit nur zwei Niederlagen in acht Punktspielen erreichten die Brunnenstädter Platz zwei in der Landesliga Gruppe Süd.

Mit einem 45:12-Erfolg gegen die Reserve des Bundesligisten Allgäu Comets verabschiedeten sich die Königsbrunn Ants am vergangenen Sonntag von ihren Fans. Da gleichzeitig die Rosenheim Rebels in Bad Tölz gewinnen konnten, blieb für die Ants nur der zweite Tabellenplatz in der Landesliga Gruppe Süd. Zwar konnten die Ants den direkten Vergleich gegen die Rebels für sich entscheiden, doch die unnötige Niederlage zu Saisonauftakt in Bad Tölz machte schließlich den Traum vom Aufstieg zunichte.

Dennoch war die abgelaufene Saison ein großer Erfolg für die Ants. Kein Wunder, dass am letzten Spieltag nicht nur Vorstandsvorsitzender Peter Neuner und Cheftrainer Torsten Kalb strahlten, der ganze Verein konnte endlich die sportliche Talfahrt stoppen. Drei Jahre lang hielt sie an, ehe man heuer mit sechs Erfolgen in den acht Punktspielen endlich wieder eine positive Bilanz erzielen konnte.

Noch erfreulicher ist die Scorerbilanz: 291 erzielten Punkten stehen nur 97 Gegenpunkte gegenüber. Die Offensive und die Defensive der Brunnenstädter sind also wieder auf dem Weg zu alter Stärke. Das liegt auch an Cheftrainer Kalb, dessen Konzept, eine Mannschaft aus Routiniers und Neulingen sowie eigenen Talenten aufzubauen, aufzugehen scheint. Nächste Saison soll dieses Konzept weiter verfolgt werden, zumal neben vielversprechenden Jugendspielern schon einige Bundesligaspieler zum Kader stoßen wollen.

Neben einem großen Rahmenprogramm konnten die Ants zudem dem Tierschutzverein sowie dem Hilfsfonds Königsbrunn jeweils 400 Euro überreichen.

Die Spenden waren beim Charity Bowl, einem Vorbereitungsspiel im Frühjahr, gesammelt worden, um sie wohltätigen Zwecken zuzuführen. (SZ)

Die Spiele der Ants 2019

Bad Tölz (Capricorns) – Ants 0:23

Augsburg (Storm) – Ants 51:3

Allgäu Comets II – Ants 32:14

Ants – Augsburg Storm 80:0

Ants – Rosenheim Rebels 7:20

Rosenheim – Ants 33:18

Ants – Bad Tölz 43:7

Ants – Allgäu Comets II 45:12

Bilanz 2019

Königsbrunn Ants 12:4 Punkte, 291:97 Scorerpunkte

Themen Folgen