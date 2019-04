vor 60 Min.

Bobingen erwartet eine umkämpfte Partie

Der TSV Bobingen muss am Sonntag nach Kissing, das um den Klassenerhalt bangt. Was die Verantwortlichen erwarten.

Bobingen Einen Tag später als normal müssen diesmal die Bezirksliga-Fußballer des TSV Bobingen ran. Denn der SC Kissing trägt seine Heimspiele am Sonntag (15 Uhr) aus.

Die Ausgangslage ist dabei für die beiden Kontrahenten ähnlich. Beide spielen noch um den Klassenerhalt. Die Bobinger konnten sich mit zwischenzeitlich vier Siegen in Folge etwas aus dem Keller absetzen und liegen mit 36 Punkten auf Rang sieben. Die Niederlage beim Aufstiegskandidaten Bad Grönenbach ist zu verschmerzen, wenn das Team die richtigen Schlüsse zieht. „Ich denke, man hat gemerkt, dass die Gastgeber im Kopf viel wacher waren. Das müssen wir am Sonntag wieder umdrehen. Wir haben uns eine gute Ausgangslage geschaffen, dürfen uns aber auf gar keinen Fall ausruhen“, erklärte Kapitän Christopher Detke. Etwas brenzliger ist die Situation allerdings bei den Gastgebern. Die Kissinger, in der vorletzten Saison noch Landesligist, fanden in dieser Spielzeit bislang einfach noch keine Konstanz. Mit 25 Punkten, stehen die Schützlinge von Spielertrainer David Bulik derzeit vier Punkte hinter dem rettenden Ufer – bei einem Nachholspiel in der Hinterhand.

Zuletzt gab es zwei Niederlagen für Kissing

Die beiden Niederlagen (1:4 in Kaufering und 2:3 in Heimertingen) bremsten den Schwung, den die Kissinger zwischenzeitlich zu haben schienen. Trotzdem wissen die Bobinger, dass ihnen am Sonntag alles abverlangt wird: „Unsere Duelle mit Kissing sind immer umkämpft gewesen. Das zeigen schon die Ergebnisse der letzten drei Partien. Wir wollen weiter fleißig punkten und werden alles geben, um drei Zähler zu entführen“ so Christopher Detke.

In den letzten drei Partien seit dem Kissinger Abstieg spielten die Teams jeweils 2:2. Ein Unentschieden würde den Bobingern in der aktuellen Situation wohl deutlich mehr helfen. (SZ)

