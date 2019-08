10:19 Uhr

Bobingen in Haunstetten eiskalt bestraft

In Haunstetten verliert der TSV Bobingen erstmals nach vier ungeschlagenen Partien. Die Gastgeber bestraften die Fehler des TSV.

Haunstetten Nahe dran gewesen und dann doch verloren – am Ende war es wie so häufig für Bobingen in Haunstetten, wo man mit 1:3 verlor.

Dabei kamen die Gäste nicht schlecht in die Partie und hatten in den ersten zwanzig Minuten klarere Aktionen nach vorne. Dann unterlief Spielertrainer Marco Di Santo allerdings ein kapitaler Fehlpass. Im Strafraum wollte er die lauernden Angreifer überspielen. Sein Pass geriet zu kurz und landete direkt auf dem Kopf von Christian Bernhard, der aus acht Metern ins leere Tor einköpfte. Der Führungstreffer war so etwas wie ein Zeichen für Haunstetten, noch aggressiver zu spielen. In der Folge taten sich die Gäste schwerer im Spiel nach vorne, wobei Haunstetten seinerseits oft mit langen Bällen agierte und auf die ersten und zweiten Bälle lauerte. Prestel brachte einen Freistoß von der linken Seite so scharf vors Tor, dass er Freund und Feind verfehlte und letztlich gefährlich an den Torpfosten knallte (20.). Dann hatte Mutlu eine gute Idee, tankte sich auf links durch und flankte auf Sebastian Jeschek. Der wiederum jagte den Ball aus 16 Metern sehenswert rechts unter den Giebel (32.). Und Bobingen hätte das Spiel vor der Pause ganz drehen können. Erneut brachte Prestel ein Freistoß von links vor das Tor. Diesmal war Christopher Detke mit dem Kopf zur Stelle, zielte allerdings am kurzen Pfosten etwas zu hoch (38.). Mit dem Pausenpfiff nagelte Haunstettens Christoph Stelzner einen Freistoß aus 16 Metern an die Latte (45.).

Magerkost in Halbzeit zwei

Die zweite Halbzeit war fußballerische Magerkost. Beide Teams verstrickten sich in viele Mittelfeldduelle und wählten fast ausschließlich den langen Ball als Mittel. Dieses beherrschten die Haunstetter etwas besser. Nach einer langen Spielverlagerung kam Jonas Einsiedler über die linke Seite durch und brachte den Ball scharf vor das Tor. Adrian Schlotterer im Bobinger Tor kam zwar an den Ball, konnte jedoch nicht eindeutig klären. Sedat Yilmaz spritzte dazwischen und traf zum 2:1 (74.). Der Gegentreffer weckte die Bobinger nochmals auf. Luis Müller, Simon Schlotterer und Nicolas Prestel vergaben allerdings aus teils aussichtsreichen Positionen (81./83./84.). Das machte Simon Schlotterer auch als eine der Hauptursachen aus. „Wir haben zu viele Torchancen vergeben und spielerisch nicht überzeugt, auch wenn die Moral wiedermal gestimmt hat.“ Die Gastgeber spielten die Konter nun clever aus. Nach einem solchen wurde Jonathan Wiest an der Grundlinie im Strafraum per Einwurf bedient. Der Angreifer fiel rückwärts in Verteidiger Jeschek hinein. Schiedsrichter Stefan Haas gab einen umstrittenen Foulelfmeter. Der starke Bernhardt versenkte (89.). „Unsere Fehler wurden eiskalt durch Haunstetten bestraft“, bilanzierte Simon Schlotterer. „Wir haben nicht die Leistung der letzten Wochen gezeigt. Da wäre deutlich mehr drin gewesen.“ Damit riss die Bobinger Serie von vier ungeschlagenen Partien. (SZ)

TSV Bobingen Schlotterer Adrian, Di Santo (ab 46. Fuhrmann), Zedelemeier, Schlotterer Simon, Tomakin, Müller, Jeschek, Mutlu (ab 80. M. Müller), Akgün (ab 80. Gebert), Detke, Prestel.

Tore 1:0 Bernhardt (16.), 1:1 Jeschek (32.), 2:1 Yilmaz (74.), 3:1 Bernhardt (89.)

