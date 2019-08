vor 20 Min.

Bobingen setzt sich zum Auftakt durch

Torfestival am ersten Spieltag. Allein zehn Treffer gibt es in Langerringen zu bejubeln

Von Christian Kruppe

Mit fulminanten 34 Toren ist die Fußball-A-Klasse in die neue Spielzeit gestartet. Die dabei torreichste Partie war das Duell der Reserven Langerringens und Lagerlechfelds, welches mit 7:3 an die Langerringer ging. Dabei gingen die Gäste sogar mit 2:0 in Führung, die Langerringen bis zum Seitenwechsel aber in ein 3:2 umwandelte. Nach der Pause dominierte Langerringen und machte den deutlichen Sieg klar.

Jeweils acht Treffer gab es bei den Begegnungen Straßberg gegen den SSV Bobingen und Reinhartshausen gegen die zweite Mannschaft des TSV Königsbrunn. Im Bobinger Derby behielten die Gäste mit 6:2 die Oberhand, Reinhartshausen siegte mit gleichem Ergebnis gegen die zweite Königsbrunner Garnitur. In Straßberg war schon zur Pause alles klar, da lagen die Gäste schon mit 4:0 vorn. In Reinhartshausen war es zumindest bis zur Pause spannender, denn mit einem 2:2 ging es in die Kabine. Erst nach dem Seitenwechsel konnte sich die Heimelf besser behaupten und den Sieg herausschießen.

Sechs Treffer gab es im „oberbayerischen Duell“ zwischen Kauferings Reserve und dem SV Hurlach. Kaufering führte zur Pause mit 2:0, doch in der zweiten Hälfte drehten die Gäste den Spielstand mit drei Treffern in einer Viertelstunde. Erst in der Schlussminute konnten die Hausherren ausgleichen.

Die zweite Mannschaft des TSV Bobingen siegte bereits am Samstag gegen den Absteiger Gessertshausen mit 3:0.

Im „türkischen Duell“ kam der hoch gehandelte Türk SV Bobingen beim Türkgücü Königsbrunn nicht über ein 1:1 hinaus.

SV Bobingen II – SV Gessertshausen 3:0 (2:0). – Tore 1:0 Metzger (12.), 2:0 Hellmann (19. Eigentor), 3:0 Ruß (80.). – Zuschauer 30. VfL Kaufering II – SV Hurlach 3:3 (2:0). – Tore 1:0 Friedrich (21.), 2:0 Friedrich (32.), 2:1 Benedikt (52.), 2:2 Böckle (56.), 2:3 Böckle (66.), 3:3 Schestak (90.). – Gelb-Rot Lässig (45./VfL Kaufering II). – Zuschauer 60. Türkgücü Königsbrunn II – Türk SV Bobingen 1:1 (0:1). – Tore 0:1 Erdöl (18.), 1:1 Kuci (67.). – Zuschauer 50. TSV Straßberg – SSV Bobingen 2:6 (0:4). – Tore 0:1 Vollmann (4.), 0:2 Vollmann (31.), 0:3 Leissner (32.), 0:4 Schenzinger (42.), 1:4 Hauke (65.), 1:5 Richter (72.), 2:5 Wolfahrt (73.), 2:6 Raßhofer (85.). – Zuschauer 50. SpVgg Langerringen II – SpVgg Lagerlechfeld II 7:3 (3:2). – Tore 0:1 Klein (8.), 0:2 Hartmeyer (12.), 1:2 Keiß (14.), 2:2 Schorer (29.), 3:2 Schorer (30.), 4:2 Breuer (50.), 5:2 Schaffner (52.), 6:2 Schorer (76.), 6:3 Saidy (78.), 7:3 Keiß (80.). – Zuschauer 80. SV Reinhartshausen – TSV Königsbrunn II 6:2 (2:2). – 0:1 Nißl (16.), 1:1 Spreitzer (30.), 2:1 Biber (41.), 2:2 Kloess-Schuster (45.), 3:2 Spreitzer (47.), 4:2 Eierle (57.), 5:2 Idel (65.), 6:2 Biber (80.). – Zuschauer 40.

