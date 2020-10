vor 38 Min.

Bobingen will im Pokal weiter

Am Sonntag kommt der Landesligist Egg an der Günz

Nachdem vergangene Woche das Derby gegen Türkgücü Königsbrunn ausfallen musste, haben die Fußballer des TSV Bobingen seit November 2019 kein Punktspiel mehr in der Bezirksliga Süd absolviert.

Stattdessen gewannen die Bobinger ein Testspiel gegen Kaufbeuren. Und der TSV und seine Anhänger müssen noch ein wenig länger auf die Bezirksliga warten. Das ist selbst verschuldet, denn die Mannschaft von Marco Di Santo und Michael Deschler sorgte in einem anderen Wettbewerb für Aufsehen. Im Totopokal präsentierten sich die Hochsträßer in toller Form, gewannen das Halbfinale in Pöttmes und dann das Kreisfinale in Neusäß in überzeugender Manier. „Das Pokalfinale war das wichtigere Spiel für mich“, erklärt Abwehrspieler Luis Müller. „Aber natürlich reizt es, sich auch mit ligahöheren Mannschaften zu messen und auch im Verbandspokal so weit wie möglich zu kommen.“

Die Mannschaft aus einer höheren Liga ist am Sonntag um 16 Uhr im Bobinger Sportpark der SV Egg an der Günz. Die Egger stiegen 2014 aus der Bezirksliga auf und halten sich seitdem hartnäckig im Feld der Landesliga Südwest.

Und Egg ist gut in Form. Die drei Pflichtspiele nach dem Neustart gewannen die Unterallgäuer allesamt. Die Aufgabe könnte für die Bobinger also leichter sein, weiß auch Luis Müller: „Klar ist uns das bewusst und ich gehe auch davon aus, dass man spielerisch bestimmt einen Unterschied merken wird. An unserem Spiel und unserer Einstellung wird das aber nichts ändern. Wir werden nur noch mehr kämpfen.“

Bislang trafen die Teams viermal aufeinander, die Bilanz dabei ist ausgeglichen. Zwei Unentschieden und jeweils ein Sieg und eine Niederlage verrät der Blick in die Historie.

Ein Hoffnungsschimmer dürfte sein, dass die Egger am Freitag (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest) noch ein Pflichtspiel in der Landesliga absolvieren mussten. Die höhere Belastung liegt also beim SV Egg. (SZ)

