vor 34 Min.

Bobingen will oben mitspielen

Der TSV Bobingen startet mit einem jungen Team in die Saison. Zum Auftakt geht es am Samstag in eigener Halle gegen Ichenhausen.

Von Norbert Staub

Während der Rest der Liga noch eine Woche Zeit hat, sich auf die Saison vorzubereiten, geht es für die Bobinger Handballer bereits am Wochenende los: Zum Auftaktspiel der Bezirksoberliga erwarten sie am Samstag Ichenhausen. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr.

„Beide Mannschaften wollten aus verschiedenen Gründen eine Woche früher das Spiel austragen“, sagt Bobingens Trainer Mario Stadlmair. Das junge Team aus Ichenhausen hat in der vergangenen Saison den Klassenerhalt gerade so geschafft, geht jetzt aber mit einigen Verstärkungen und einem neuen Trainer an den Start: „Die spielen normalerweise eher harten und aggressiven Handball. Ich bin sehr gespannt auf unser erstes Spiel, aber auch zuversichtlich, dass wir die Punkte in Bobingen behalten“, so Mario Stadlmair.

Junges Team

Doch nicht nur was das Auftaktspiel angeht ist Stadlmair optimistisch. Er glaubt, dass sein junges Team, das ein Durchschnittsalter von knapp 23 Jahren hat, in der kommenden Saison nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird: „Wir wollen diesmal oben mitspielen und in den nächsten drei bis fünf Jahren auch mal den Aufstieg anpeilen. Unsere junge Mannschaft hat sehr viel Potenzial, aber manchmal sind meine Spieler auch etwas zu ehrgeizig und machen Fehler, die erfahrenen Leuten nicht passieren würden. Da braucht man Fingerspitzengefühl, um die Möglichkeiten auszuschöpfen.“ Eine echte Herausforderung also für Stadlmair, der selber erst 26 Jahre alt ist, aber bereits in der fünften Saison die Bobinger Handballer betreut. Die Vorbereitung sei sehr gut verlaufen: „Wir sind von größeren Verletzungen verschont geblieben und die Trainingsbeteiligung war klasse“, freut sich der Bobinger Trainer.

Zwei erfahrene Spieler sind nicht mehr dabei

Im großen und ganzen ist das Bobinger Handball-Team zusammengeblieben, doch es hat ein paar Veränderungen gegeben. Der erfahrene Mathias Gerstenberg will aus beruflichen und familiären Gründen kürzertreten und vor allem in der zweiten Mannschaft auflaufen. „Natürlich war das ein Leistungsträger, der viel Erfahrung mitgebracht und Ruhe ausgestrahlt hat. Aber ich bin überzeugt, dass wir das kompensieren können. Wir haben unsere Spielweise ein wenig umgestellt und wollen nun mehr über Dynamik und Schnelligkeit zum Erfolg kommen“, so Stadlmair. Ein weiterer erfahrener Spieler, der Stadlmair in der kommenden Saison fehlen wird, ist der langjährige Torhüter Thomas Gebauer (32). Er macht eine Weltreise. Die Bobinger gehen mit den beiden jungen Keepern Manuel Fischer und Tobias Lenz in die Saison. Mario Stadlmair: „Die beiden sind natürlich noch etwas unerfahren, aber ich bin überzeugt, dass sie ihre Sache gut machen werden. Es wird wohl keine Nummer eins geben, wir wollen das mit einem Gespann angehen.“

Neu im Team ist Moritz Müller, der vom TSV Haunstetten nach Bobingen zurückgekehrt ist. „Mit Moritz haben wir eine super Verstärkung im Rückraum dazugewonnen, der uns definitiv helfen kann“, so Stadlmair. Außerdem wird Außenspieler Florian Winkler (23), der vergangene Jahre Assistent von Trainer Stadlmair war, ins Team als Spieler zurückkehren. Bereits zur Winterpause der vergangenen Saison war Außenspieler Tobias Müller vom Bayernligisten TSV Friedberg gekommen. „Er hat sich nahtlos in das Team eingefügt und ist in der Abwehr und im Angriff eine Bereicherung für uns“, so Stadlmair, der sein Team stärker einschätzt als in der vergangenen Saison, wo man am Ende mit 20:24 Punkten auf Platz sechs landete.

Der Bobinger Trainer glaubt, dass das Team des TSV Göggingen am Ende der Saison ganz oben steht: „Die waren letzte Saison schon gut und haben sich noch mal verstärkt. Doch auch Schwabmünchen und der Absteiger Haunstetten II haben gute Teams, die oben mitspielen werden“, so Stadlmair: „Ich denke, die Liga ist insgesamt sehr ausgeglichen, und da werden Kleinigkeiten entscheidend sein.“

