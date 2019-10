00:03 Uhr

Bobingen will selbstbewusst auftreten

Im letzten Spiel der Hinrunde kommt der FC Heimertingen. Laurin Sommer möchte auch am Samstag wieder Rückhalt sein

Seit sechs Ligaspielen ist der TSV Bobingen bereits ungeschlagen und hat sich still und leise auf Rang fünf der Tabelle vorgearbeitet. Zu diesem Lauf trug auch ein junger Mann bei, den wohl nicht viele vor der Saison auf der Rechnung hatten. Er wird auch gegen den FC Heimertingen beim Heimspiel zwischen den Pfosten stehen.

Doch Laurin Sommer beeindruckte gerade in den vergangenen beiden Partien. Gegen Erkheim parierte er kurz vor Schluss einen Elfmeter, und in Friedberg brachte er die Angreifer mit starken Paraden schier zur Verzweiflung. Gerade im Duell Mann-gegen-Mann strahlt der 19-Jährige großes Selbstvertrauen aus: „Das Selbstvertrauen habe ich aus der Mannschaft mitgenommen. Ich wurde wirklich gut integriert und es macht immer Spaß, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen“, erklärt der Torhüter und fügt an: „Zudem habe ich mit Adi einen sehr guten Torwartkollegen, der mich immer wieder motiviert und mir seine Erfahrungen mitgibt.“ Bemerkenswerte Worte, denn der unmittelbare Konkurrent auf der Torhüterposition, Adrian Schlotterer, startete als Nummer eins in die Saison. Derzeit setzt Schlotterer eine hartnäckige Bauchmuskelzerrung außer Gefecht. Laurin Sommer nutzte seine Chance in den vergangenen Wochen eindrucksvoll und war ein starker Rückhalt für sein Team: „Natürlich habe ich von der Verletzung profitiert. Ich versuche, meinen Kollegen bestmöglich zu vertreten“, erklärt Sommer bescheiden. „Ich weiß aber auch, dass Adi ein sehr wichtiger Teil der Mannschaft ist. Deshalb arbeite ich in jedem Training hart an mir, um die Entscheidung für unseren Trainer später so schwer wie möglich zu machen.“

So schwer wie möglich, wollen es die Bobinger auch dem Gegner im letzten Spiel der Hinrunde machen. Mit dem FC Heimertingen kommt ein direkter Konkurrent in den Sportpark. Mit drei Punkten, können sich die Hochsträßer ein kleines Polster im Mittelfeld der Tabelle verschaffen. „Wir müssen auch am Samstag wieder selbstbewusst auftreten. Bestenfalls will ich natürlich die Null halten“, ist sich Sommer der eigenen Bobinger Stärke bewusst. „Klar kommt mit Heimertingen wieder eine sehr starke Mannschaft, aber wir haben oft genug gezeigt, dass wir jeden Gegner schlagen können.“ Zuletzt hat der junge Torhüter selbst ja einen großen Beitrag dazu geleistet. (SZ)

