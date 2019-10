vor 23 Min.

Bobingen will weiter Gas geben

Mit der Hinrunde kann man beim TSV zufrieden sein. Im ersten Rückrundenspiel gegen Kaufering soll ein Sieg her

Für die Bezirksliga-Fußballer des TSV Bobingen beginnt am Samstag die Rückrunde: Um 15 Uhr erwarten sie den VfL Kaufering.

Mit dem letzten Spiel konnte man beim TSV Bobingen nicht zufrieden sein. Kapitän Christopher Detke bemängelte nach der Niederlage gegen Heimertingen bereits „zu wenig Leidenschaft“ in der ersten Halbzeit. Sein Kollege Sebastian Jeschek pflichtete ihm bei: „In der ersten Halbzeit haben wir einfach eine ganz schwache Partie gezeigt. Danach waren wir eigentlich am Drücker, haben aber durch individuelle Fehler die Niederlage selbst verschuldet.“ Folgerichtig endete die Serie von sechs Spielen ohne Niederlage gegen den FC Heimertingen.

Trotz des Rückschlags war der TSV zufrieden mit der zu Ende gehenden Hinrunde. „Ich denke mit Rang acht und der erreichten Punktzahl können wir in der Rückrunde aufbauen“, erklärt Jeschek. „Wobei die Liga wieder sehr ausgeglichen und unberechenbar ist. Wir dürfen uns nicht ausruhen.“

Das sollten die Trevirastädter auch am Samstag beherzigen, denn gegen den Gegner VfL Kaufering setzte im ersten Saisonspiel gleich eine 0:2-Niederlage. In der Folge gingen die Entwicklungen der beiden Teams aber in entgegengesetzte Richtungen. Bobingen sammelte zehn Punkte mehr als der VfL und könnte den Abstand nochmals vergrößern. Die Gäste aus Kaufering tauschten dagegen nach zwölf Spielen ihren Trainer Lüko Holtius aus und konnten die negative Tendenz in den ersten Spielen unter Benjamin Enthart stoppen.

Trotz der Niederlage nimmt Sebastian Jeschek das Hinspiel als Gradmesser: „Da haben wir eines unserer besten Spiele gezeigt, aber einfach zu viele Chancen vergeben und dann durch eine Standardsituation verloren. Das wollen wir diesmal natürlich besser machen, um die Rückrunde auf jeden Fall mit einem Sieg zu starten.“ Insgesamt stehen vor der Winterpause dann noch vier Spiele für die Bobinger an. „Wir wollen bis zum Winter noch möglichst viele Punkte holen, um uns eine gute Ausgangslage für die restlichen Spiele zu sichern und um mit einem guten Gefühl in die lange Winterpause zu gehen.“ (SZ)

