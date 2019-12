vor 45 Min.

Bobingen zeigt sich gut erholt

Handballer siegen verdient in Friedberg

Bobingen Am Sonntag waren die Bobinger zu Gast in Friedberg. Gegen die Bayernligareserve gelang ein 37:32-Auswärtssieg. So zeigten die Bobinger die richtige Reaktion auf die Heimklatsche der Vorwoche gegen Haunstetten.

Die Mannen um Trainer Mario Stadlmair kamen gut in die Partie, hatten vor allem im Angriff sehr gute Lösungen. Im Rückraum lief der Ball sehr schnell und dadurch konnten einfache Tore erzielt werden.

Doch in der Abwehr bekam man im kompletten Spiel keinen Zugriff. Die Singoldstädter spielten sich einen Vier-Tore-Vorsprung heraus, als die Trainerin der Gastgeber eine Auszeit nahm. Danach wendete sich das Spiel und die Friedberger kamen zur Halbzeit wieder auf zwei Tore heran. „Wir hatten die Möglichkeit, auf fünf Tore davonzuziehen. Doch das ist der Handball, du verlierst den Ball und schon sind es zur Halbzeit bloß noch zwei. Das war für den Verlauf des Spiels schmerzhaft,“ so Trainer Stadlmair.

Nach der Halbzeit waren zunächst die Gastgeber dran. Diese kamen viel besser in die zweite Hälfte und konnten sich Mitte der Halbzeit einen Zwei-Tore-Vorsprung erspielen. Doch Bobingen hatte noch den erfahrenen Nico Muliyanto auf der Bank und dieser kam nun ins Spiel. Der quirlige Rückraumspieler zeigte sein Können und brachte die Bobinger wieder auf die Siegerstraße.

Nach dem 30:30 war es dann noch der junge Torhüter Tobias Lenz, der die Gegner zur Verzweiflung trieb und mehrere freie Bälle parieren konnte. So konnten die Bobinger sich am Ende noch einen guten Vorsprung erspielen und gewannen verdient mit 37:32. „Das war eine sehr gute Teamleistung von uns heute. Jeder hat gekämpft bis zum Ende. So macht das Spaß. Jetzt wollen wir auch im letzten Saisonspiel des Jahrhunderts nochmal alles geben,“ so der Routinier Muliyanto. Am kommenden Samstag spielt der TSV zuhause gegen die HSG Lauingen -Wittislingen. (SZ)

TSV Bobingen Fischer, Lenz (Tor); Pillmayr (10/5), Müller M. (8), Muliyanto (8), Kraus (5), Müller T. (2), Huber (2), Vogt (1), Stadlmair J. (1), Hermann, Hafner, Riedlinger, Pfeffer

Themen folgen