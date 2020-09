vor 34 Min.

Bobinger Kegler erobern die Tabellenspitze

Mit einem Kantersieg gegen Liedolsheim rangiert der SSV an der Spitze der Bundesliga.

Einen 8:0-Sieg gegen den KV Liedolsheim feierten die Bundesliga-Kegler des SSV Bobingen. Sie eroberten dadurch die Tabellenspitze nach dem zweiten Spieltag.

Nachdem das Auftaktspiel in Wolfach noch knapp verloren ging, wollten es die Herren der ersten Mannschaft diesmal besser machen und den Heimvorteil auf der eigenen Anlage in Bobingen nutzen. Und dies gelang auch.

Marius Bäurle und Wolfgang Bobinger machten den Anfang. Bäurle legte von Beginn an los wie die Feuerwehr und ließ seinem Gegner in keinem Moment eine Chance. Am Ende lag er nur zehn Kegel unter dem Bahnrekord und steuerte somit 668:575 Holz (4:0) und einen Mannschaftspunkt zum Endergebnis bei.

Bobingen tat sich lange schwer

Auf der anderen Seite tat sich Bobinger etwas schwerer mit seinem Kontrahenten. Nach einem ständigen hin und her behielt Bobinger letztlich die Oberhand und holte mit 611:608 den nächsten Mannschafspunkt. Im Mittelpaar gingen dann Ronald Endraß und Daniel Seidl auf die Bahnen. Endraß, der sich momentan in bestechender Form präsentiert, spulte wie gewohnt sein Programm ab und heimste ungehindert den dritten Mannschaftspunkt mit 607:564 für die Siedler-Kegler ein. Seidl hingegen startete verhalten, brachte dann auf der zweiten Bahn sagenhafte 170 Kegel zu Fall und hatte dann auf der dritten Bahn erneut das Nachsehen. So brachte erst die letzte Bahn die Entscheidung, die aufgrund eines Leistungseinbruchs des Gegners zu Gunsten von Seidl ausfiel. Mit 588:570 war dies der vierte Mannschaftspunkt für den SSV. Eine Vorentscheidung war somit bereits gefallen, denn das Schlusspaar um Bernd Herrmann und Tobias Stephan wurden mit einem gehörigen Polster auf die Anlage geschickt.

Herrmanns Sieg war dabei zu keiner Sekunde gefährdet. Er zeigte ein solides Spiel, das er mit 582:528 beendete. Bei Stephan sah es lange Zeit danach aus, als wäre er der Einzige, der seinen Punkt an diesem Spieltag abgeben wird. Er kämpfte sich aber zurück ins Spiel und konnte mit einer überragenden 170er-Schlussbahn seinen Gegner gerade noch abfangen. Mit 615:610 holte er den letzten Mannschaftspunkt zum 8:0-Sieg (3671:3455). \u0009(Foto: Nadine Stephan)

Zum nächsten Wettkampf empfängt der SSV Bobingen die Aufsteiger aus Villingen.

