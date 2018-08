06:03 Uhr

Bringt die Bullenhitze die Milchbauern in Not?

Das Futter auf den Wiesen könnte knapp werden. In Norddeutschland kommen jetzt immer mehr Tiere zum Schlachter. Wie Landwirte für eine kühle Brise im Stall sorgen.

Von MAximilian Czysz und Melanie Meindel

In Norddeutschland schlagen viele Landwirte bereits Alarm: Wegen der anhaltenden Hitze haben sie kein Futter mehr für ihre Tiere. Teilweise müssten Kühe schon an den Schlachter verkauft werden.

Georg Kraus aus Deubach hat vor einigen Wochen selbst die Situation in Norddeutschland erlebt. Dort hatte es seit einigen Monaten nicht mehr ausreichend geregnet. Die Folge: Die Milchbauern bekommen nicht mehr ausreichend Futter. Es zukaufen können viele nicht. „Dafür fehlt das Geld. Viele sind überschuldet. Das ist ein schlimmer Teufelskreis“, sagt Wally Meitinger, eine Milchbäuerin aus dem Dinkelscherber Ortsteil Ried, die sich für den Bund Deutscher Milcherzeuger (BDM) engagiert. Dauerhaft könne nur ein besserer Milchpreis helfen. „Nötig wären 41 Cent pro Liter“, sagt BDM-Sprecher Hans Foldenauer. Bundesweit würden im Schnitt derzeit aber nur 31 bis 32 Cent gezahlt.

In Süddeutschland keine akute Futterknappheit

Glücklicherweise besteht in Süddeutschland aktuell noch keine akute Futterknappheit. Der ehemalige Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands Gerhard Ringler aus Langerringen erklärt, dass es in den vergangenen Wochen im Süden doch vereinzelte Schauer gab, wodurch die Weiden nicht verbrannt sind und die Kühe weiterhin genug Futter bekommen.

Da es im Süden keine große Futterknappheit gibt, sind auch die Verdienstausfälle im Landkreis gering. „Dass es im Moment ein bisschen weniger Milch gibt, ist klar. Die Kühe sind erschöpft und leisten weniger. Doch sie haben noch genügend Futter und produzieren weiterhin. Mit Schwankung wird immer gerechnet, das ist ganz normal, aber drastische Ausfälle gibt es bisher keine,“ sagt Gerhard Ringler.

Körperlich leiden jedoch auch im Süden die Kühe unter der großen Hitzewelle. „Die Kühe sind nicht mehr so viel in Bewegung und liegen lieber rum. Sie sind teilweise zu träge, um an die Futtertröge zu gehen und nehmen damit weniger Nahrung auf. Darunter leidet die Milchleistung ein wenig,“ sagt Ringler. Den Kühen geht es im Grunde wie den Menschen; die Leistung bei den Temperaturen sinkt.

Ventilatoren im Stall

Für ein deutlich angenehmeres Klima im Stall sorgen allerdings Ventilatoren unter dem Dach. Bei Andreas und Georg Kraus aus Deubach sind sie so groß, dass sie an die Rotorblätter eines Hubschraubers erinnern. Etwa sieben Meter Durchmesser haben die Geräte. Die Blätter drehen sich im Gegensatz zu einem Helikopter ganz langsam. „Klar bekommt man keine Stalltemperatur von 20 Grad, wenn es draußen über 30 Grad hat. Aber eine stetige Luftbewegung im Stall hilft den Tieren. Nachts wird es kühler, damit erreichen die Ventilatoren eine relativ angenehme Temperatur,“ erklärt Gerhard Ringler. In manchen Schweineställen gibt es sogar schon Klimaanlagen. Ob nun klein oder groß: Welcher Ventilator der richtige ist, hänge letzten Endes immer auch vom Stall und seiner Architektur ab, sagt Karlheinz Gayer von der Landwirtschaftsschule in Stadtbergen.

Um ein Wohlfühlklima für Kühe zu schaffen, sei eine individuelle Lösung wichtig, erklärt Gayer. Dazu gehörten genauso die Beschaffenheit des Liegeplatzes wie auch die ausreichende Versorgung mit Wasser. Bis zu 150 Liter können es am Tag pro Tier sein. Das ist eine ganze Menge: Bei beispielsweise 150 Tieren kommen 22500 Liter zusammen. Fast die 15-fache Menge läuft derzeit im Gemeindegebiet von Dinkelscherben jeden Tag ungenutzt in die Gullys. Der Hintergrund: Mit dem Trinkwasser werden die Leitungen des Versorgungsnetzes gespült und mit Chlor desinfiziert. Vor einigen Wochen waren Keime im Wasser entdeckt worden. „Viele regen sich über die Spülung auf. Auch Landwirte“, sagt Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb. Er hält die Praxis für „ökologischen Wahnsinn“.

Beim Thema Chlor stellt es Landwirt Kraus die Haare auf. Als vor zwei Jahren das Wasser in Deubach gechlort wurde, hätten seine Tiere stellenweise das Fell verloren, etliche Kälbchen seien so krank geworden, dass sie verendeten. Heute produzieren Kraus und sein Sohn Andreas die A2-Milch, die auch bei Laktoseintoleranz besser verträglich sein soll. "

