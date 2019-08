Bundesligastadt Bobingen

Plus Die Kegler des SSV Bobingen spielen in der 2. Liga. Doch als Spitzensportler wird man kaum wahrgenommen. Und sie haben noch mit weiteren Problemen zu kämpfen.

Fast jeder hat schon einmal gekegelt. Oder, wie heutzutage modern, eher eine Bowlingkugel geschoben. Doch Kegelbahnen haben einen „uncoolen“ Ruf. Und Kegler werden daher kaum als Sportler wahrgenommen. Die Randsportart findet oft im Verborgenen statt.

So geht es auch den Zweitligakeglern in der Bobinger Siedlung. Die 1964 gegründete Kegelabteilung des SSV hat sich in vielen nervenaufreibenden Matches bis in die 2. Bundesliga gekämpft. Und das war gar nicht so einfach, denn beim Kegeln gibt es elf Ligen, durch die man sich nach oben arbeiten muss. Das heißt, die Kegler aus der Siedlung haben bereits neun Ligen durchlaufen.

SSV Bobingen in der vierten Zweitliga-Saison

Natürlich gab es nicht nur Erfolge, sondern auch Abstiege. Mittlerweile befinden sich die SSV-Kegler in ihrer vierten Zweitligasaison. Außer Training gehört noch einiges mehr dazu. Denn es ist nicht leicht, ständig Höchstleistung zu bringen, wenn man permanent in halb Süddeutschland zu den Matches antreten muss. 300 Kilometer sind keine Seltenheit, um zu einem Auswärtsspiel zu fahren. Oft reisen die Sportler schon am Vortag an, um nicht von der langen Fahrt gehandicapt zu sein.

Denn anders als beim Freizeitkegler wird in der Bundesliga Leistung und höchste Konzentration verlangt. Und das über einen relativ langen Zeitraum. 120 Schub absolviert der Spieler während der Begegnung. 60 Mal auf die Vollen (alle neun Kegel sind das Ziel) und noch einmal 60 zum Abräumen. Das ist eine schweißtreibende Angelegenheit. Ähnlich wie andere Leistungssportler verliert auch ein Kegler bis zu eineinhalb Liter Flüssigkeit pro Spiel. Und nur wer sich auf den Punkt konzentrieren kann, ist eine Hilfe für seine Mannschaft.

Der Punkteweltrekord, im Kegeln, „Holz“ genannt, liegt bei 734 Holz. Das sind im Schnitt 6,1 Holz pro Wurf. Die Bestmarke der Siedler liegt im Moment bei 5,6 Holz, das sind 677 Punkte insgesamt. Beachtliche Werte also.

Kegler haben Nachwuchssorgen

Trotzdem hat die Kegelabteilung mit Problemen zu kämpfen. Da sind die Sorgen um den Nachwuchs. Johann Dischl, Abteilungsleiter der Kegler im SSV, führt den fehlenden Nachwuchs auf zwei Faktoren zurück. „Natürlich gilt Kegeln unter jungen Leuten nicht unbedingt als cool“, ist er sich bewusst. Aber das fast größere Problem sei, dass Kegeln erst ab einem gewissen Alter, das bei etwa zehn Jahren liegt, begonnen werden könne. Vorher mache es aufgrund der kindlichen Anatomie noch keinen Sinn, so Dischl. Doch in diesem Alter hätten sich viele sportbegeisterte Kinder bereits für eine andere Sportart entschieden.

Das etwas „eingestaubte“ Image der Sportart führe dann dazu, dass auch später wenig Seiteneinsteiger den Weg zum Kegeln fänden. So könne es auch für die Bundesligakegler über kurz oder lang zu Personalproblemen kommen.

Neuer Belag für die Spielstätte wird teuer

Ein weiteres Problem stellt die Spielstätte in der Siedlung dar. Zwar kegeln die Sportler des SSV Bobingen auf einer relativ modernen, selbst gebauten und finanzierten Vierbahnenkegelbahn am Sportgelände in der Siedlung. Doch aufgrund geänderter Vorschriften vom Kegelverband muss bis 2022 ein neuer Belag aufgebracht werden, was mit immensen Kosten verbunden ist.

Sollte es den Siedlern nicht möglich sein, die benötigten Gelder aufzubringen, droht der Zwangsabstieg in die Bayernliga.

Das soll natürlich unbedingt vermieden werden. Einfach wird es allerdings nicht werden, befürchtet Dischl. Er hoffe, dass sie es schon „irgendwie“ schaffen werden. Aber auch, wenn es nicht klappen sollte, werde es weitergehen. Schließlich sei Kegeln ein interessanter und spannender Sport, der auch bis ins hohe Alter betrieben werden könne. Aufgeben gilt nicht, sagt Dischl. Und es mache einen schon ein bisschen stolz, wenn man in der 2. Bundesliga vertreten ist und auch auf viele Erfolge der Siedler Sportkegler zurückblicken könne (siehe Infokasten).