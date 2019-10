vor 45 Min.

Chon-Ji-Kämpfer überzeugen bei Ranglistenturnier

Die Sportler aus Schwabmünchen kehren mit guten Ergebnissen aus Duisburg zurück

Mit guten Ergebnissen kehrten die Taekwondo-Kämpfer der Sportschule Chon-Ji Schwabmünchen von einem Turnier aus Duisburg zurück.

Mit über 400 Startern war die NRW-Open in Duisburg das größte Ranglistenturnier zur Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Klubs aus den Niederlanden, Luxemburg und Belgien waren bei diesem Turnier vertreten.

Die Sportschule Chon-Ji Schwabmünchen startete mit fünf Kämpfern und konnte von 37 Vereinen den 16. Platz in der Vereinswertung erzielen. Julia Sauer setzte als Rotgurt ihre Erfolgsserie auch in der Profiklasse der Schwarzgurte fort. Margarethe Ringler wurde ebenfalls als Farbgurt in die Profiklasse gesetzt und konnte dort dem Druck stabil standhalten. Aurelia Bauer unterlag in der Vorrunde nach vier punktgleichen Stechen der späteren Erstplatzierten, konnte sich jedoch im Kampf bis ins Finale durchsetzen. Alexander Sauer dominierte klar in der Vorrunde, verpasste jedoch die Aufholjagd im Kampf ums Finale und musste sich als Favorit in seiner Klasse mit dem dritten Platz zufrieden geben. „Alles in allem ein tolles Wettkampferlebnis, und für unsere fleißigen Kämpfer ein würdiger Jahresabschluss“, so Schulleiter Guido Blätz.

Ergebnisse Formenlauf 1. Platz Margarethe Ringler.

Ergebnisse Kampf 1. Platz Julia Sauer, 2. Platz Aurelia Bauer und Margarethe Ringler, 3. Platz Alexander Sauer.

