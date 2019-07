vor 2 Min.

Chon-Ji wird bayerischer Vereinsmeister

Schwabmünchner Sportschule holt zum neunten Mal den Titel

Der Landesverband Bayern der ITF, dem Weltverband des traditionellen Taekwondo, wurde 2009 gegründet. Seitdem richtet die ITF Bayern alljährlich ihre bayerische Meisterschaft für den Weltverband aus. Auch heuer nahmen von 14 Vereinen 172 Starter an diesem Turnier teil, das zudem ein Qualifikationsturnier für die deutsche Meisterschaft darstellt. Mit zehn Gold-, 17 Silber- und 25 Bronzemedaillen konnte die Schwabmünchner Sportschule Chon-Ji zum neunten Mal den Vereinsmeisterpokal mit nach Hause nehmen; zweimal ging er nach Pfronten.

Die zehn Goldmedaillen teilen sich gleichmäßig in Kampf und Formenlauf auf, was für eine ganzheitliche Schulung spricht – es wird der Kampf genauso wie die Form trainiert. Natürlich spezialisieren sich einige Schüler früher oder später in eine Richtung, wie zum Beispiel Julia Sauer auf den Kampf. Doch auch sie kann Formenlauf, was ihr erster Platz dort belegt.

Viele Erfolge erreichten Wettkampfneulinge, die durch großen Mut auch beachtliche Ergebnisse erzielten. (SZ)

