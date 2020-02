22.02.2020

Crosslauf-Meisterschaften in Untermeitingen

Rund 200 Sportler werden zu den schwäbischen Titelkämpfen erwartet

Kaum neigt sich die Hallensaison dem Ende, schon zieht es die Läufer ins Freie. Unter Wettkampfbedingungen treffen sich am Sonntag, 1. März, die schwäbischen Athleten zu den Crosslaufmeisterschaften des Bezirks. Schüler, Aktive und Senioren werden auf dem Nebenplatz der Leichtathletikanlage zwischen Graben und Untermeitingen ihre aktuelle Form testen können.

Den Rundkurs können die Sportler mit Spikes laufen, zwei ganz kurze, aber extrem steile Anstiege sind die Würze auf dem ansonsten flachen Gelände. Der Veranstalter, der SVU Untermeitingen, erwartet rund 200 Starter. Hiob Gebisso von der TGV Augsburg, der frisch gebackene bayerische Meister auf der Mittelstrecke, möchte Untermeitingen als Vorbereitung für die deutschen Crosslaufmeisterschaften nicht auslassen.

Bei den Meisterschaften im Vorjahr haben sich die Schüler der LG Wehringen in der Teamwertung gut platzieren können. Bleibt abzuwarten, wie der LG-Nachwuchs sich dieses Jahr präsentieren kann. Natürlich wird der im letzten Jahr so erfolgreiche Seniorenläufer Peter Speer aus Königsbrunn an der Startlinie stehen. Bei den Bayerischen in Buttenwiesen hat er sich in der M70 die Vizemeisterschaft erkämpft.

Im Wettbewerb der Frauen über 3,9 Kilometer ist Susanne Hafner aus Bobingen am Start. In der Altersklasse W35 gewann die Klinikärztin in Buttenwiesen die Goldmedaille. Udo Urmann aus Bobingen war 2018 der schnellste Seniorenläufer der Wertung M75 über zehn Kilometer.

Die Crossmeisterschaft in Untermeitingen soll der Wiedereinstieg ins Wettkampfgeschehen sein. In der Wertung M50 werden die Wehringer Läufer Markus Simnacher, Andreas Schopper und Hartmut Radusch um einen vorderen Platz kämpfen. Weitere Infos zur Meisterschaft finden sich unter: https://www.leichtathletik.sv-untermeitingen.de/

