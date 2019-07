vor 8 Min.

Darum gibt es keine Siegerehrung hoch zu Ross

Beim Dressur-Turnier des RC Ulrichshof Königsbrunn war der Andrang groß. Diesmal gab es keine Siegerehrung hoch zu Ross

Von Andrea Bogenreuther

Trotz manch kleiner Wetterkapriole brachte der Reitclub Ulrichshof Königsbrunn drei erfolgreiche Dressurturniertage mit rund 400 Starts hinter sich. Unbeeindruckt von sengender Hitze mit 36 Grad am Freitag und dem Temperatursturz auf 15 Grad mit frühmorgendlichen Schauern am Samstag wurde in den zwei Vierecken auf der Anlage an der Schleifenstraße um Schleifen und Ehrenpreise geritten. Und als am Sonntag das Gewitter anrollte, war die letzte Siegerehrung gerade abgeschlossen.

Zu den Preisverleihungen im RCU erschienen die Reiter in diesem Jahr erstmals nicht zu Pferde. Stattdessen nahmen die drei Erstplatzierten jeder Prüfung auf einem Siegerpodest ihre Schleifen in Empfang. Die Veranstalter hatten sich dafür entschieden, um zum einen die Reiter in den parallel laufenden Dressur-Prüfungen nicht zu stören, zum anderen um den Pferden nicht den Stress einer Siegerehrungsrunde abzuverlangen – was besonders bei den hohen Temperaturen am Freitag auf Zuspruch stieß.

Keine schwäbische Meisterschaft mehr

Und auch weitere Neuerungen führte der RCU mit seinem diesjährigen Dressurturnier ein. Nach vielen Jahren als Ausrichter der schwäbischen Meisterschaften in Dressur und Springen hatte sich die im Oktober neu gewählte Vereinsführung dazu entschlossen, vorerst auf die Bezirks-Titelkämpfe zu verzichten. „Wir sind bei den Meisterschafts-Ausschreibungen leider immer sehr gebunden. Außerdem wollten wir mit unserem neuen Team erst einmal kleinere Brötchen backen“, sagt die Vorsitzende Kathrin Götzfried, „wir hatten aber dennoch bis zur schweren Klasse S ausgeschrieben und Prüfungen des Schwäbischen Ponypreises, der Kreismeisterschaften und des Burgpokal im Programm.“ Dazu einen Reiterwettbewerb für die Jüngsten, Jungpferdeprüfungen und den anspruchsvollen St. Georg Special*. Die Resonanz mit knapp 600 Nennungen und schließlich 400 Starts überraschte die Organisatoren positiv. „Ich war von allen schwer beeindruckt. Unsere zwei Vierecke waren während des ganzen Wochenendes fast zu hundertprozent ausgelastet. Die Reiter waren alle fit, die Pferde und auch unsere vielen Helfer“, freute sich Kathrin Götzfried über das erste Turnier unter neuer Führung.

Sieger aus München

Die zwei schwersten Prüfungen des Turniers gewannen schließlich zwei Gäste von der Reitakademie München. Laura Münch siegte auf Scolari´s Son im St. Georg Special*, Melanie Haas auf Monbijou de Lully in der Amateur-Dressur S*. Beste Reiterin für den gastgebenden RCU in dieser Leistungsklasse war Susanne Retsch-Amschler, die im St. Georg mit ihrem großrahmigen Wallach Francesco auf Rang fünf kam. Zudem belegte sie Platz zehn in der S*-Prüfung hinter Vereinskollegin Kirsten Bradatsch auf Diamonds Digby. Hier gab es zudem weitere Top-Ten-Platzierungen für Reiter aus der Nachbarschaft: Martin Stechele (RFV Bobingen) kam mit Scolari´s Sixpack auf Rang fünf und Christine Müller (RFV Schwabmünchen) auf Fabolo auf Rang sieben. In der Klasse M* war Beatrice Schmidt die erfolgreichste Reiterin des gastgebenden RCU. Mit ihrer Trakehner-Stute Elodie sammelte sie zwei silberne Schleifen. In der Klasse L** gab es für Sarah Wagner mit Denver Magic einen weiteren zweiten Platz für die Gastgeber.

Die neue RCU-Vorsitzende Kathrin Götzfried und ihre Stellvertreterin und Turnierleiterin Miriam Jung stiegen in einer kleineren Prüfung ebenfalls in den Sattel. Mit ihren Vereinskolleginnen Carmen Schmidt und Melanie Luger schmückten sie ihre Pferde mit Sonnenblumen und ritten als „Crazy Chicken“ zum laut umjubelten Sieg in der A*-Mannschaftsdressur.

Auch Dressurausbilder Frank Freund aus Königsbrunn war mit seinen Pferden zu Gast bei den Nachbarn: Er siegte in einer Prüfung für junge Pferde. Mit Dwayne The Rock Johnson (Bild) kam er in der M*-Dressur auf Rang acht. Bild: Alexander Götzfried

Nun sind auf der RCU-Anlage bereits die Hindernisse aufgebaut, denn am Freitag werden die Turniertage fortgesetzt. Dann sind bis Sonntag die Springreiter im Einsatz – ebenfalls von den Einsteigern bis zur schweren Klasse, einem S*-Springen mit Siegerrunde.

Auszug aus der Ergebnisliste

St. Georg Special 1. Laura Münch (RA München) Scolari´s Son, 67.195 Prozent, 2. Lara Hapfelmeier (Weilheimer Pffrd) Django 67,073; 3. Alexandra Maier (RTG Neuhof-Epfach) Geronnimmo 66.176.

Amateur-S* 1. Melanie Haas (RA Mü+nchen) Monbijou de Lully, 69.841; 2. Dr. Verena Wünsch (Pffrd. Dachau) Rubin Noir, 68.849; 3. Denise Zick (RFV Bad Grönenbach ) Soleil jolie, 68,413

M**-Dressur 1. Katharina Häufele (Ulm-Wieblingen) Edelstain, 68.235; 2. Monika Steinmayer (Weilheimer Pffrd) Rubins Comtesse, 67.843; 3. Stefanie Schneider (RV Kempten) Madita de Monte, 67,696 M*-Amateur-Dressur 1. Nicole Dachser (RFV Buchloe) 7,3; 2. Beatrice Schmidt (RC Ulrichshof Königsbrunn) Elodie, 7,1; 3. Melanie Graefe zu Baringdorf (RFZV Babenhausen) Jara AS

Weitere Ergebnisse unter rc-ulrichshof.de

Fesch herausgeputzt hatten die jüngsten Dressurreiterinnen ihre Pferde bei den Qualfikations-Prüfungen zum Schwäbischen Pony-Preises. Bild: Alexander Götzfried

