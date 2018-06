vor 24 Min.

Das Abenteuer Bezirksliga Lokalsport

Wie sich der Spielerkader bei Türkgücü Königsbrunn verändert hat und gegen welche Gegner getestet wird

Von Hieronymus Schneider

Mit der souveränen Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga Augsburg hat der SV Türkgücü Königsbrunn das nächste Level in seiner siebenjährigen Erfolgsgeschichte erreicht, die in der Saison 2012/13 in der B-Klasse Augsburg-Mitte ihren Anfang nahm.

Nun bereitet sich das Team um Spielertrainer Ajet Abazi auf das Abenteuer Bezirksliga Schwaben Süd vor. Nach dem vorläufigen Spielplan startet Türkgücü am ersten Spieltag (Sonntag, 29. Juli, um 15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Vorjahresdritten TSV Babenhausen. „In der Bezirksliga erwarten uns lauter Gegner, die wir noch nicht kennen, aber die kennen uns ja auch nicht“, sagt der Vorsitzende Cüneyt Celik.

Das Vorstandsteam um Celik und Abteilungsleiter Taner Zan hat acht neue Spieler zur Verstärkung nach Königsbrunn geholt. Drei davon bringen Bezirksligaerfahrungen mit. Der 23-jährige Stürmer Halim Bal kommt vom Nachbarn und künftigen Ligakonkurrenten TSV Bobingen. Der in der Jugend beim FC Augsburg ausgebildete Spieler hat in der vergangenen Saison trotz einer achtwöchigen Verletzungspause in elf Spielen sechs Tore erzielt. Die gleiche Torausbeute hatte er eine Saison vorher in 22 Spielen. Nach seiner FCA-Jugendzeit in der U17-Bundesliga spielte er je eine Saison beim Landesligisten FC Affing und beim TSV Schwaben Augsburg in der Bezirksliga Süd. Im Abwehrbereich unterstützen künftig zwei Deutsche vom Bezirksligaabsteiger TSV Haunstetten den Kapitän Michael Döhner und dessen Stellvertreter Serkan Demharter. Mit René Bissinger kommt ein dritter Torwart, der sich in Haunstetten von der dritten bis in die erste Mannschaft hochgearbeitet und in der vergangenen Bezirksligasaison zwölf Spiele absolviert hat. Noch größere Erfahrung als der 22-jährige Keeper bringt der 30-jährige Abwehrspieler René Hauck mit. Beide sind vor ihrer Haunstetter Zeit beim FC Königsbrunn zu Bezirksligazeiten aktiv gewesen und sozusagen Königsbrunner Eigengewächse.

Die weiteren Neuzugänge sind Tolunay Bakar vom Kreisklassisten FC Öz Akdeniz, Dominic Britsch, der bei der A-Klassen-Reserve des TSV Schwaben Augsburg Co-Trainer war, sowie die erst 19-jährigen Florent Kuci und Kaan Arkac vom Kreisligisten FC Stätzling II und Ihsan Koc, der von der Reserve des FC Affing aus der Kreisklasse Aichach nach Königsbrunn kommt. Alle Neuzugänge werden sich aber erst an die erfolgreiche Stammelf herantasten müssen.

Drei Spieler verlassen den Verein und zwei pausieren

Auch für die Vereinsführung überraschend verlässt mit Sem Michel ein Stammspieler das Erfolgsteam. Der Abwehrspieler mit Vorwärtsdrang hat in der Meistersaison 21 Spiele bestritten. Nun zieht es ihn zu seinen Freunden vom FC Öz Akdeniz in die Kreisklasse Augsburg Mitte. Auch Yunus Özkan wechselt zwei Klassen tiefer zum A-Klassisten FC Hellas Augsburg. Denis Mehmedovic kehrt zu seinem Stammverein FC Königsbrunn zurück. Eine Pause legen Hüseyin Keles und Natanel Katona ein, Letzterer wegen Auslandsaufenthalts in Rumänien.

Die Vorbereitungsspiele des SV Türkgücü Königsbrunn

Nach einwöchigem Training ging das erste Testspiel beim Landesligisten SV Cosmos Aystetten mit 0:7 voll in die Hose. In der ersten Halbzeit konnte Türkgücü noch mithalten und vergab einen Elfmeter zum möglichen Anschlusstreffer beim Stand von 0:2. Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich aber deutlich, dass der Landesligist schon seit vier Wochen voll im Training steht und daher konditionell deutlich überlegen war. Am kommenden Sonntag wird es beim nächsten Testspiel beim Bezirksligisten FC Affing nicht viel leichter werden. Am 4. Juli um 19 Uhr kommt dann mit dem Bayernligisten TSV Schwabmünchen der hochkarätigste Gegner nach Königsbrunn. Das Spiel findet auf dem Nebenplatz des Hans-Wenninger-Stadions statt. Schon zwei Tage später bestreitet Türkgücü noch ein Vorbereitungsspiel beim TSV Friedberg aus der Kreisliga Ost. Wie es danach bis zum Saisonstart am 29. Juli weitergeht, steht noch nicht fest.

Themen Folgen