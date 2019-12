02.12.2019

Das Anschlusstor sorgt kurz für Hoffnung

Der EHC Königsbrunn verschläft gegen den EHC Klostersee die Anfangsphase komplett und kassiert eine verdiente Niederlage. Ein Königsbrunner Akteur kassiert eine Spieldauerstrafe und ist nun gesperrt

Mit 1:4 verlor der Eishockey-Bayernligist EHC Königsbrunn gegen den EHC Klostersee und lässt wichtige Punkte liegen. Nach einem verschlafenem ersten Drittel reichte es bis zum Ende nicht gegen konzentriert auftretende Gäste aus Grafing, die von Anfang an präsent waren.

Wie schon in den letzten Partien musste Königsbrunns Coach Waldemar Dietrich mit kleinem Kader antreten, gegen den EHC Klostersee standen ihm nur 14 Feldspieler zur Verfügung.

Königsbrunn fand im ersten Drittel nicht ins Spiel, der EHC Klostersee übernahm von Anfang an die Initiative und agierte druckvoll vor dem gegnerischen Tor. Die Brunnenstädter hatten früh die Gelegenheit, in Überzahl ein Tor zu schießen, doch nach einem Puckverlust konterten die Grafinger gleich mit zwei Stürmern und ließen Torfrau Jennifer Harß keine Chance. Nur vier Minuten nach der 1:0 Führung der Gäste legte Klostersee nochmal einen Treffer nach. Königsbrunn schaffte es nicht, den Puck aus dem eigenen Drittel zu befördern. Nach einer schönen Kombination erhöhten die Gäste auf 2:0.

Im ersten Drittel kassiert Jenny Harß im Tor drei Treffer

Der EHC Königsbrunn, der die Anfangsphase buchstäblich verschlief, hatte bis dahin keine einzige Torchance herausgespielt, Klostersee war in allen Belangen überlegen. Die Grafinger spielten geradlinig und mit viel Zug zum Tor, die Brunnenstädter waren zu weit vom Gegner weg und ließen ihm zu viel Platz. Kurz vor Drittelende fing sich Königsbrunn in Unterzahl einen dritten Treffer, ehe es mit dem 3:0 für Klostersee in die Pause ging.

Im mittleren Spielabschnitt kamen die Brunnenstädter besser in die Partie, ließen aber immer noch die nötige Aggressivität vermissen. Klostersee war immer noch die bessere Mannschaft und ließ den Puck schön laufen. Bis zur letzten Pause fielen aber keine Treffer mehr.

Erst im letzten Spielabschnitt war Königsbrunn in dem Spiel angekommen, die Mannschaft stemmte sich gegen die drohende Niederlage. In der 44. Spielminute zappelte der Puck dann doch noch im Tor der Gäste, Elias Maier netzte zum 1:3 ein. Ein weiterer Treffer wollte den Königsbrunnern aber nicht gelingen.

Als Moritz Lieb eine folgenschwere Strafe kassierte und die Brunnenstädter fünf Minuten in Unterzahl spielen mussten, war von Klostersee nicht viel zu sehen. Der EHC Königsbrunn gab in dieser Phase noch einmal alles und war in Unterzahl gefährlicher als in den ersten beiden Dritteln. Ein Tor wollte aber nicht fallen.

Kurz vor Ablauf der Strafe kassierten die Brunnenstädter jedoch einen Konter, den die Gäste geschickt zum 4:1 nutzen konnten. Damit war die Partie endgültig gelaufen.

Nach dem schwachen Auftritt rutscht die Königsbrunner Mannschaft auf den zehnten Tabellenplatz der Bayernliga ab und droht den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren. Zwar waren am gestrigen Sonntag in Miesbach die beiden neu verpflichteten Spieler Tim Bullnheimer und Marco Seider spielberechtigt, doch dafür musste die Mannschaft ohne Moritz Lieb ins Oberland fahren. Nach seiner Spieldauerstrafe ist er nämlich gesperrt.

„Das erste Drittel war schwach, das haben wir verpennt.“

EHC-Coach Waldemar Dietrich war nach dem Spiel enttäuscht vom Auftritt der Mannschaft: „Das erste Drittel war schwach, das haben wir verpennt. Erst im zweiten Spielabschnitt sind wir besser in die Partie gekommen, leider ohne zu treffen. Im letzten Drittel haben wir den Anschlusstreffer erzielt und später zu viert einige Chancen gehabt, leider fingen wir uns dann den Konter zum vierten Gegentreffer. Wir müssen das nun abhaken und beim nächsten Gegner punkten.“

Tore 0:1 Hördt (Kritzenberger, P. Quinlan) (6.), 0:2 Wren (Kritzenberger) (10.), 0:3 Kaefer (Wren, Kritzenberger) (19.), 1:3 Maier (Trupp) (44.), 1:4 Kaefer (Kaller) (59.).

Strafminuten EHC Königsbrunn Pinguine 9 plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Moritz Lieb); EHC Klostersee 4.

Hauptschiedsrichter Marius Voigt.

Zuschauer 281. (SZ)

Themen folgen