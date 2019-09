vor 29 Min.

Das Finale knapp verpasst

Schwabmünchner überzeugen bei der deutschen Jugendmeisterschaft

Einen guten Mittelfeldplatz belegte die Schwabmünchner Voltigiergruppe bei der deutschen Meisterschaft.

Schnell war die Zeit zwischen der bayerischen Meisterschaft im Voltigieren in München und der Fahrt zur deutschen Jugendmeisterschaft nach Krumke (Sachsen-Anhalt) für das Juniorteam vom Reit- und Fahrverein Schwabmünchen vergangen. Sechs Voltigierer (Miriam Blaha, Antonia Klaus, Johanna Kraus, Lisa Eichberger, Amelie Gistl und Carla Doll) hatten sich mit ihrem Team auf die 650 Kilometer lange Fahrt gemacht. Insgesamt waren mit den Voltigiergruppen 85 Pferde aus ganz Deutschland angereist, darunter „Riva“ aus Schwabmünchen.

Bei einer Trainingseinheit festigten die Menkinger noch einmal die Pflichtübungen. Dann folgte die Verfassungsprüfung für Riva, also eine tierärztliche Untersuchung, ob sie in guter Verfassung für die anstehenden Prüfungen ist, wobei es keine Probleme gab.

Am nächsten Tag war die Anspannung schon beim Schminken und Frisurenflechten groß, bis es auf die Reitanlage nach Krumke ging. Pferd Riva wurde auf Hochglanz geputzt und eingeflochten. Am Nachmittag zeigten dann die sechs Schwabmünchner mit ihrer Longenführerin Theresa Ammann eine souveräne Pflicht und belegten nach dem ersten Durchgang einen guten 16. Platz in einem Starterfeld von knapp 30 Gruppen aus ganz Deutschland.

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen der Kür. Als zehnter Starter ging es in der ausverkauften Halle an den Start. Doch die Schwabmünchner mussten in der Kür zwei kleine Wackler hinnehmen. Am Ende belegten die Voltigierer einen guten 17. Platz und verpassten nur knapp das Finale (Teilnahme ab 15. Platz).

Für das Voltigier-Team, das in dieser Zusammensetzung erst seit vier Monaten trainiert, war es eine starke Leistung. Auch die Erste Vorsitzende des Vereins, Susanne Simmet, die das Team begleitete, war mit der Leistung der Mädchen sehr zufrieden. Am Ende kehrten alle mit tollen Eindrücken nach Hause zurück.

Nur eine kurze Pause wurde Riva gegönnt. Die Mädels trainieren schon wieder, denn am 5. Oktober steht das vereinseigene Voltigierturnier auf der Reitanlage Leuthau auf dem Programm, das einmal mehr eine große Herausforderung für den Verein darstellt. Es haben sich so viele Gruppen und Einzelvoltigierer angemeldet, wie noch nie. Das heißt, die Prüfungen müssen am Samstagvormittag wieder in zwei Hallen parallel laufen. (SZ)

