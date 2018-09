16:17 Uhr

Das Projekt „Landesligaaufstieg“ beginnt Lokalsport

Schwabmünchen will mit einem Sieg gegen Gersthofen in die Saison starten. Bereits vor dem ersten Spiel gibt es die ersten Verletzten.

Die langen Monate der Vorbereitung sind vorbei – am Samstagabend wird es für die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Schwabmünchen wieder ernst. Das Team des neuen Trainergespanns Florian Pfänder und Malte Knoke gastiert zur Saisonpremiere beim TSV Gersthofen und will hier das Projekt „Landesligaaufstieg“ erfolgreich in Angriff nehmen. Anpfiff in der Halle des Paul-Klee-Gymnasiums ist am heutigen Samstag um 19.15 Uhr.

Für zwei Neuzugänge bei den Gelb-Blauen hat diese Partie einen besonderen Charakter: Mit Christian Boppel und Benjamin Hupfer spielen zwei ehemalige Gersthofer nun für den TSV Schwabmünchen. Der Abgang dieser beiden erfahrenen Akteure macht die Aufgabe für den neuen Gersthofer Spielertrainer Alexander Polz sicher nicht einfacher, der aber trotz eines kleinen Kaders seine Mannschaft für die Saison gerüstet sieht. Er hat nach eigener Aussage dem Spiel seiner Mannschaft ein komplett neues Gesicht gegeben und setzt jetzt verstärkt auf Tempo und ein variables Angriffsspiel. Die Partie gegen den favorisierten TSV Schwabmünchen sieht er für den anstehenden Kampf um den Ligaerhalt als weitere Vorbereitung unter Wettkampfbedingungen, lässt aber durchklingen, dass an einem guten Tag sicher alles möglich sei.

Spielmacher Leo Reichenberger fällt mehrere Wochen aus

Nach einer sehr intensiven und eigentlich gut verlaufenen Vorbereitung ist die Stimmung im Schwabmünchner Lager zuletzt verletzungsbedingt etwas eingetrübt. Spielmacher und Goalgetter Leo Reichenberger wird nach einer Knieblessur wohl erst Ende Oktober wieder ins Spielgeschehen eingreifen können. Ebenfalls seit einigen Wochen auf Eis gelegt ist Leo Scholz, dessen Ellbogenverletzung wohl auch am Samstag noch keinen Einsatz möglich macht. So wird sich vermutlich schon im Gersthofer Paul-Klee-Gymnasium zeigen müssen, ob die durchaus vorhandene Breite im Kader der Gelb-Blauen diese schmerzlichen Ausfälle kompensieren kann.

„Wir erwarten gerade aufgrund der beiden Gersthofer Neuzugänge bei uns einen hochmotivierten Gastgeber, der uns das Leben sicher möglichst schwer machen will. Auch ohne die beiden Leos sind wir denke ich gut aufgestellt, vorbereitet und wollen unbedingt erfolgreich in die Runde starten.“ gibt sich Trainer Knoke zuversichtlich.

Nach dem Auftaktspiel in Gersthofen pausiert die Bezirksoberliga noch einmal eine Woche, dann steht am 6. Oktober das erste Heimspiel in der Hans-Nebauer-Sporthalle gegen den TSV Göggingen auf dem Programm. (SZ)

