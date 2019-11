25.11.2019

Das Tor von Murat Civek macht Türkgücü glücklich

Mit dem knappen 1:0-Heimsieg über den VfL Kaufering kehrt der Erfolg wieder zurück

Von Hieronymus Schneider

Nach drei sieglosen Spielen in der Fußball-Bezirksliga kehrte der Erfolg wieder ins Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion zurück. Die milden Temperaturen und der Föhn trockneten den Rasen, sodass das letzte Punktspiel des Jahres auf dem Hauptplatz stattfinden konnte. Türkgücüs Trainer Burak Tok ließ Cemal Mutlu und Egor Keller noch als Joker auf der Bank. Es war von Anfang an die erwartete ausgeglichene Partie zweier Mannschaften auf spielerischer Augenhöhe. Türkgücü dominierte in der Anfangsphase und holte ein deutliches Eckenplus heraus. Kaufering kam auch nach einer Ecke zu seiner ersten Chance, die jedoch kurz vor der Linie mit vereinten Kräften abgewehrt wurde. In der Schlussphase der ersten Halbzeit wurden dann die Gäste etwas stärker und so war der Pausenstand von 0:0 absolut gerecht.

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Moritz Hägele schreckte zuerst Kauferings Stürmer Thomas Hasche mit einem Gewaltschuss auf, den Torwart Renè Bissinger mit einer Parade zur Ecke lenkte. Dann sorgte Kerem Cakin auf der Gegenseite mehrmals für Gefahr, doch ein Schuss von ihm ging drüber und ein erzieltes Tor wurde wegen zweifelhafter Abseitsstellung nicht anerkannt. Wiederum erkämpfte sich das starke Mittelfeld von Türkgücü die Hoheit auf dem Platz, doch im Strafraum hatte die Kauferinger Abwehr immer noch ein Bein dazwischen und konnte klare Torchancen verhindern. Vor allem Philipp Graf stand immer wieder erfolgreich im Weg.

Zur Schlussviertelstunde brachte Burak Tok dann seine Joker Egor Keller für Cemal Nam und Cemal Mutlu für Kerem Cakin ins Spiel. Das führte sofort zu einer Belebung des Angriffsspiels von Türkgücü. Mutlus Flanke auf Keller nahm dieser vor dem Strafraum an, wurde aber bei der Drehung zum Torschuss noch von Fynn Holthuis abgeblockt. Kurz darauf brachte Sem Michel Murat Civek in Position, doch dessen Zweikampf mit Philipp Graf wurde wegen Stürmerfouls zurückgepfiffen. Der Kauferinger Abwehrspieler klärte danach auch noch vor dem einschussbereiten Egor Keller, der von Emre Cevik mit einer Flanke bedient wurde. Danach machte Cevik Platz für den ersten Kurzeinsatz von Özgün Kaplan nach langer Verletzungspause. Mitten in die Drangphase der Königsbrunner brachte plötzlich Fynn Holthuis große Gefahr vor das Tor von René Bissinger. Er grätschte in einen Querpass hinein und verfehlte das Tor nur knapp. Im Gegenzug fiel dann der spielentscheidende Treffer. Die nun etwas aufgerückte Kauferinger Abwehr wurde auf der linken Außenbahn mit einem Steilpass auf Cemal Mutlu überlaufen, Mutlu passte in den Strafraum und da war Murat Civek einmal seinem Gegenspieler entwischt und schoss aus sieben Metern Entfernung unhaltbar für Kauferings Torwart Michael Wölfl satt zum umjubelten Siegtreffer ins Netz. Danach warf der VfL Kaufering noch einmal alles nach vorne, doch die Abwehr von Türkgücü hielt die letzten fünf Minuten stand und wehrte zwei Eckbälle ab.

SV Türkgücü Königsbrunn Bissinger (Tor), Cevik (82. Kaplan), Hauck, Demharter, Özkan, Michel, Karaduman, Cakin (74. Mutlu), Dogan, Nam (68. Keller), Civek

VfL Kaufering Wölfl (Tor), Graf, Pittrich, Schwabbauer, Ansorge, Bucher, Hasche, Schamberger, Borowski, Krimshandl, Holthuis

Tore 1:0 Murat Civek (85.)

Schiedsrichter Moritz Hägele

Zuschauer 90

