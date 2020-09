07:00 Uhr

Das hat sich bei den Handballern des TSV Bobingen geändert

Reifer, gefestigter und abgebrühter wirkt die Mannschaft des TSV Bobingen, die Mitte Oktober in die neue Saison in der Bezirksoberliga startet.

Der TSV Bobingen startet in eine neue Spielzeit. Die Mannschaft hat Zuwachs im Rückraum bekommen. Auch sonst hat sich das Team verändert.

Die große Pause ist bald vorbei, und die Handballer des TSV Bobingen Handball dürfen sich wieder mit den anderen Mannschaften in der Bezirksoberliga messen.

Die letzte Saison wurde durch den Ausbruch der Pandemie in Deutschland abgebrochen und zum damaligen Zeitpunkt gewertet. Um das Ergebnis möglichst fair zu gestalten, gab es allerdings keine Absteiger, sondern nur Aufsteiger. Der TSV hielt mit einem achten Platz zwar ohnehin sicher die Klasse, doch mit der Platzierung war die Mannschaft nicht zufrieden. „Das ist ein Abschluss, mit dem keiner zufrieden sein kann. Das treibt uns an und wir sind dadurch sehr motiviert auf die neue Saison“, sagt Trainer Mario Stadlmair.

Um die kommende Spielzeit besser zu gestalten, trainierte die Mannschaft seit Anfang Juni in Kleingruppen im Freien. Ab Juli konnten sich die Spieler wieder in die Halle und wie gewohnt vorbereiten. Der Fokus lag zu Beginn auf der körperlichen Arbeit. Doch was hat sich geändert, wo sind die Unterschiede zum Vorjahr? Zum einen gab es personell einige Veränderungen. Mit Nico Deininger und Patrick Rasshofer bekam die Mannschaft Zuwachs im Rückraum. Ein Abgang musste der TSV auch verzeichnen: Der langjährige Spieler Nico Muliyanto wird sich mehr der Familie widmen und nun bei der zweiten Mannschaft spielen.

Die Handballer des TSV Bobingen haben eine andere Mentalität

Veränderungen gab es im Trainerstab. Der aktuelle Co-Trainer Michael Schmidt tritt kürzer. Was sich ebenfalls geändert hat, ist die Mentalität im Team der Bobinger. Die Mannschaft wirkt reifer, gefestigter und in kritischen Momenten cooler als in den vergangenen Jahren. In den zuletzt ausgetragenen Testspielen konnte sie stets durch eine grundsolide Abwehr punkten.

Selbst wenn im Angriff mehrere Aktionen in Folge schlecht liefen, konnte sich die junge Truppe jedes Mal durch hinten erarbeitete Erfolgserlebnisse wieder ins Spiel zwingen. „Wir haben ein paar Sachen geändert, unser Angriffspiel vereinfacht und uns auf die Abwehr fokussiert. Dadurch sind die Abläufe nun klarer und die Jungs haben es einfacher auf dem Spielfeld“, analysiert Stadlmair die neuen Ansätze.

Ihre Fortschritte dürfen die Spieler um Trainerfuchs Stadlmair wohl auch ihren Fans präsentieren. Ein Hygienekonzept für Zuschauer wird derzeit erarbeitet und bis zum 17. Oktober, dem Auftaktspiel gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen, an alle Zuschauer verteilt. (SZ)

