Das neue Gefühl: Im Rollstuhl Lokalsport

Wie die Schüler der 5b der Mittelschule Schwabmünchen die besondere Erfahrung erlebten

Von Reinhold Radloff

Wie ist es, mal im Rollstuhl zu sitzen? Das erfuhr die Klasse 5b der Mittelschule Schwabmünchen in einer bei ihnen bis dahin nie da gewesenen Sportstunde, in der es noch eine Besonderheit gab.

„Solche Veranstaltungen sind das Sahnehäubchen meiner Arbeit“, betonte Thorsten Schmid, Landestrainer der Rollstuhlbasketballer, Co-Trainer bei der Nationalmannschaft und Trainer in der 2. Bundesliga in Ulm. Mit dem „Sahnehäubchen“ meinte er Veranstaltungen an Schulen. „Es macht einerseits Spaß zu sehen, mit welcher Freude die Kinder mit den Rollstühlen umgehen. Andererseits finde ich es sehr wichtig, den Schülern die Probleme zu veranschaulichen, die bei Rollstuhlfahrern im Alltag auftreten.

Neugierig zeigte sich die 5b der Mittelschule Schwabmünchen: Was kommt wohl auf uns zu? Wie wird es wohl sein, auch mal in einem Rollstuhl zu sitzen? Obwohl, so ganz unbekannt ist den Schülern die Situation nicht, denn in ihrer Klasse benötigt einer immer den Rollstuhl: Lukas. Er hat Muskeldystrophie. Doch er nimmt’s relativ gelassen: Seine Mitschüler helfen ihm, wenn nötig, doch in der Schule funktioniert dank Spezialeinrichtungen wie höhenverstellbarer Schreibtische normalerweise alles. Seit gut einem Jahr ist er erst an den Rollstuhl gefesselt. Seine Beine tun’s nicht mehr: Schlimm? „Ein bisschen schon“, sagt er und lächelt dabei, denn heute ist ein schöner Tag für ihn. Erstens kann er zeigen, wie er, im Gegensatz zu allen anderen, den Rollstuhl beherrscht, wie er die geforderten Aufgaben ohne Probleme löst. Andererseits ist er heute mal Gleicher unter Gleichen, ja sogar überlegen. Für ihn irgendwie eine ganz neue Erfahrung.

Seine Mitschüler setzen sich in die von Schmid mitgebrachten Sportrollstühle und staunen über deren Preis, rund 8000 Euro aufwärts, und Unterschiedlichkeit, immer angepasst an die jeweilige Krankheit. Schon das Geradeausfahren fällt ihnen schwer, schnell tun ihnen die Hände weh, das Eingesperrtsein in dieses Gefährt ist ungewohnt, hindert, ist aber irgendwie auch interessant und spannend.

Fahren ist für die Jungs und Mädels schon schwierig. Jetzt sollen sie zusätzlich auch noch einen Ball dribbeln. Eine fast unlösbare Aufgabe für sie. Schmid, der seit 19 Jahren als Gesunder Rollstuhlbasketball spielt, demonstriert ihnen die Bewegungsabläufe perfekt: großes Staunen. „Mit zwei Händen vier Teile bedienen, das will gelernt sein. Koordination heißt das Zauberwort. Wer musikalisch ist, ist im Vorteil“, sagt der Mann, der bis zu seinem fünften Lebensjahr nicht laufen konnte: „Mein Vater saß im Rollstuhl, und dann bin ich eben auch immer im Rollstuhl rumgefahren. Als ich in die Schule kam, musste ich dann aber doch laufen lernen.“

Perfekt demonstriert er auch die ersten Alltagssituationen. Sie sehen einfach aus, sind aber unglaublich schwierig zu bewältigen. Der kleinste Absatz wirkt wie eine unendlich hohe Wand. Von einem Rollstuhl ohne die Hilfe der Beine, also nur mit Armkraft, auf einen ganz normalen Stuhl umsteigen, eine Aufgabe, die so mancher einfach nicht bewältigt. Es gibt noch viele weitere Probleme: Für Rollstuhlfahrer hängen die Spiegel, die Haar- und Handtrockner und Handtücher immer zu hoch, Toiletten sind zu eng, Türen schwierig zu öffnen, und, und, und. Und wenn der Schulranzen hinten am Rolli hängt, wie komm ich da dran?

Die Schüler lernen, Probleme zu erkennen und sensibel darauf zu reagieren. „Behinderten soll man nur helfen, wenn sie darum bitten“, erklärt Schmid und fügt hinzu: „Wenn keine Hilfe benötigt wird, ist Hilfe keine Hilfe.“ Wenn ein Behinderten-Rollstuhltrainer die Schulstunde hält, wird natürlich auch gespielt. Das klappt prima, spielen ist toll, auch wenn das, was die Kinder zeigen, weit weg von Rollstuhl-Basketball ist. „Macht nichts, wichtig ist, dass sie Spaß haben und ein Gespür für die Sache entwickeln. Die Neugier von Kindern ist Gold wert“, so Schmid. Schnell ist die spannende Stunde mit vielen neuen Erfahrungen vorbei. Die wollen jetzt erst mal verarbeitet werden. Das geht bei Gesprächen auf dem Schulhof bestens. Alle hüpfen aus ihren Rollstühle und rennen aus der Halle. Nur Lukas nicht.

