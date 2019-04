19.04.2019

Das neue Trainerduo wartet auf den ersten Sieg

In der Kreisliga müssen die Teams aus Wehringen und Schwabmünchen zwei Mal ran. Der FC Königsbrunn hat Pause und kann am Ende ohne eigene Beteiligung der Verlierer des Wochenendes sein

Von Hieronymus Schneider

In der Fußball-Kreisliga Augsburg wurden für den Ostersamstag sechs Nachholspiele angesetzt, die kurz vor und kurz nach der Winterpause den widrigen Wetterbedingungen zum Opfer gefallen waren. So kommt es fast zu einem kompletten Doppelspieltag am Osterwochenende, denn am Ostermontag steht der reguläre 26. Spieltag auf dem Plan.

Von der Doppelbelastung sind auch zwei der einheimischen Mannschaft betroffen. Sowohl die Reserve des TSV Schwabmünchen, als auch der FSV Wehringen haben dabei je zwei dicke Brocken vor der Brust.

Am Samstag kreuzt der Tabellenführer TSV Neusäß in Schwabmünchen auf und am Montag müssen die Schwarz-Weißen zum Tabellensechsten SpVgg Westheim.

Da wird es für die junge Truppe der beiden Trainer Markus Hanisch und Christian Wanner schwer werden, den momentanen Abstiegsplatz 14 zu verlassen. Dazu müsste der erste Sieg nach der Winterpause und nach dem Trainerwechsel gelingen. Doch die Gegner werden es sen Schwabmünchnern aber alles andere als leicht machen.

Der TSV Neusäß hat sich nach der Heimniederlage gegen den FC Horgau beim 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Haunstetten wieder in alter Stärke gezeigt. Die SpVgg Westheim hat zwar nach der Winterpause auch noch kein Spiel gewonnen, aber bei der knappen 2:3-Niederlage beim Tabellenzweiten TSV Haunstetten wieder alte Kampfstärke gezeigt.

Nicht viel leichter sind die Aufgaben, die auf den FSV Wehringen zu kommen. Immerhin hat die Truppe von Trainer Reinhard Brachert zwei Heimspiele. Am Samstag kommt der FC Haunstetten nach Wehringen. Die Elf von Spielertrainer Florian Egger hat zwar eine 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Neusäß im Gepäck, aber ansonsten eine makellose Bilanz von drei Siegen hinter sich. Der siebte Tabellenplatz ist der Lohn für die starke Rückrunde des Aufsteigers.

Am Montag kommt mit dem TSV Dinkelscherben ein Team aus der Spitzengruppe, das sich noch Hoffnungen auf die Aufstiegsplätze machen kann. Wie gut die Chancen darauf am Ostermontag noch stehen, wird sich schon im Spiel der Dinkelscherbener beim TSV Haunstetten am Samstag entscheiden.

Für Wehringen spricht die stabile Abwehr, die in drei Spielen keinen Gegentreffer zugelassen hat. Für ein wirkliches Erfolgserlebnis fehlte aber auch ein Torerfolg in den drei 0:0-Spielen. Nur wenn der Knoten für die Stürmer platzt, kann die Distanz von derzeit drei Punkten auf die Abstiegsplätze vergrößert werden.

Ein freies Osterwochenende hat der FC Königsbrunn. Das Team von Trainer Christian Jaut hat kein Nachholspiel und am 26. Spieltag planmäßig spielfrei. Doch ganz beruhigt werden die abstiegsbedrohten Königsbrunner diese beiden Spieltage wohl nicht betrachten können. Ihre Ausgangslage hängt neben den Ergebnissen des TSV Schwabmünchen und des FSV Wehringen auch stark von den Spielen des TSV Zusmarshausen, TSV Leitershofen und SSV Margertshausen ab. Auch diese unmittelbaren Abstiegskonkurrenten haben am Osterwochenende je zwei Spiele. Gut möglich, dass Königsbrunn ohne eigenes Zutun der Verlierer des Wochenendes seinkönnte.

Die Spiele am Wochenende

Schwabmünchen II - Neusäß (Samstag, 15 Uhr), Wehringen - FC Haunstetten (Samstag, 15 Uhr), Westheim - Schwabmünchen II (Montag, 15 Uhr), Wehringen - Dinkelscherben (Montag, 15 Uhr).

