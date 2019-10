10:33 Uhr

Das wird kein Selbstläufer für Schwabmünchen

Schwabmünchen ist gegen das Schlusslicht in der Favoritenrolle. Warum dabei die richtige Einstellung der Menkinger eine bedeutende Rolle spielt.

Von Christian Kruppe

Die Sache scheint klar zu sein. Am Sonntag (14 Uhr) empfangen die Bayernligafußballer des TSV Schwabmünchen das Schlusslicht aus Nördlingen. Die Jungs aus dem Ries schafften bislang auswärts gerade einmal zwei Unentschieden, gewonnen haben sie nichts. Anders die Schwabmünchner: Die sind zu Hause ungeschlagen, bringen ein beeindruckendes Torverhältnis von 21:7 mit und überzeugten zuletzt nicht nur mit Erfolgen, sondern auch mit einem Fußball, bei dem das Zusehen richtig viel Spaß machte.

Sieht man sich das nackte Zahlenwerk an, scheint es fast so, als ginge es am Sonntag nur noch um die Höhe des Schwabmünchner Sieges. Doch dem wirkt Paolo Maiolo entgegen. „Klar, wir sind Favorit. Aber das reicht nicht zum Sieg“, stellt er klar. „Die richtige Einstellung ist für den Erfolg wichtig. Da mache ich mir jedoch keine Sorgen“, ergänzt er. Seine Forderung ist einfach und deutlich: „Wir müssen fußballerisch und kämpferisch überzeugen.“ Dass die Mannschaft das kann, hat sie in dieser Spielzeit mehrfach bewiesen.

Denn eines ist klar: Nördlingen ist nicht so schlecht, wie es der Tabellenplatz derzeit aussagt. Nördlingen wird von Verletzungen geplagt, zudem ist der eine oder andere Akteur noch von der Form der Vorsaison weit entfernt. Daher ist Maiolo auch gewarnt. „Wir wollen nicht als die Mannschaft gelten, bei der die Nördlinger die Wende geschafft haben“, stellt er klar.

Timo Prechtl ist wieder mit an Bord

Gut auch, dass sich Schwabmünchens Trainer in Sachen Aufstellung eine Option mehr bietet, denn Timo Prechtl ist wieder mit an Bord und bietet in der Defensive eine weitere Alternative. In der Offensive fallen Turgay Karvar und Thomas Rudolph weiter aus. Doch bislang hat die „zweite Garnitur“ gezeigt, dass auf sie Verlass ist. Gegen Wasserburg traf Rainer D’Almeida doppelt, in Ismaning trugen sich Dominik Krachtus und Jeremias Müller in die Torschützenliste ein. Das bestätigt Paolo Maiolos Aussagen vom Saisonbeginn, dass „wir sehr viele Alternativen im Kader haben, die ich jederzeit bringen kann.“

Schaffen es die Schwabmünchner, den Gegner ernst zu nehmen, dann dürfte einem weiteren Erfolg nichts im Wege stehen. Bei einem Sieg hieße dies, dass schon vor der Saisonhälfte die 30-Punkte-Marke fallen würde. Für das weiterhin geltende Ziel „frühestmöglicher Klassenerhalt“ ein immenser Schritt. 40 Punkte dürften reichen, um die Planungen für eine weitere Bayernligasaison beginnen zu können. Zeigt das Maiolo-Team weiterhin so erfolgreichen und begeisternden Fußball, stehen die Chancen gut, dies noch vor dem Winter klar zu machen. Vielleicht gelingt es bis dahin auch, in der Zuschauertabelle die Tabellenregion zu erreichen, in der die Mannschaft sportlich unterwegs ist.

