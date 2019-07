vor 8 Min.

Dem FC Kleinaitingen gelingt die Überraschung

Kreisklassist wirft den Kreisligisten FC Königsbrunn nach Elfmeterschießen in der ersten Runde raus

Von Hieronymus Schneider

Die von der Klassenzugehörigkeit hochkarätigste Partie zwischen dem Kreisklassisten FC Kleinaitingen und dem Kreisligaverein FC Königsbrunn erwies sich als der Knüller in der ersten Runde des Fußball-Totopokals auf Kreisebene. Die Königsbrunner dominierten die erste Halbzeit, kamen aber trotz vieler Torchancen nur zu einem Treffer, der aus abseitsverdächtiger Position fiel. Kurz nach der Pause vergaben auch die Kleinaitinger zwei klare Chancen zum Ausgleich. Mit der Einwechslung von Numan Bilgin mehrten sich wieder die Strafraumszenen der Königsbrunner vor dem Kleinaitinger Keeper Simon Lauterer, doch das zweite Tor wollte nicht fallen. Nach einem schnellen Gegenangriff über links gelang hingegen Manuel Müller in der 81. Minute der Ausgleich zum 1:1 für die Heimelf. Der Königsbrunner Torwart Arthur Mayer wehrte noch mit dem Fuß ab, doch Müller köpfte den Abpraller über die Linie. So musste das Elfmeterschießen entscheiden. Den ersten Fehlschuss leistete sich ausgerechnet der Königsbrunner Neuzugang Numan Bilgin, dessen Schuss Simon Lauterer parieren konnte. Nachdem Müller und Akgül auf beiden Seiten trafen, hielt Torwart Mayer den Elfer des Kleinaitingers André Linse zum abermaligen Ausgleich. Alexander Helmer verwandelte seinen Elfer für Kleinaitingen sicher, aber Mario Krnezic scheiterte mit dem letzten Schuss am Pfosten. Somit war die Überraschung perfekt und der Kreisligist ausgeschieden.

Keine Mühe hatte dagegen der frisch gebackene Kreisligist SpVgg Langerringen beim A-Klassenvertreter TSV Klosterlechfeld. Nach 16 Minuten stand es schon 0:3 und am Ende gar 0:9. Dominik Grund erzielte drei Treffer, Bastian Renner und Yannick Keiß je zwei. Auch der zweite Kreisligaaufsteiger SpVgg Lagerlechfeld setzte sich beim klassentieferen Aufsteiger SG Obermeitingen/Hurlach klar mit 6:1 durch.

In den Duellen A-Klasse gegen Kreisklasse siegten zweimal die niederklassigeren Heimvereine. Dem SV Reinhartshausen gelang mit seinem neuen Spielertrainer Sebastian Spreitzer ein 3:2-Sieg gegen die höherklassige SpVgg Langenneufnach und der Türk SV Bobingen bewies seine neue Stärke gegen den SV Schwabegg mit zwei Toren in den Schlussminuten.

Ansonsten setzten sich die Kreisklassenvereine durch. Margertshausen gewann 2:0 beim SSV Bobingen und der Aufsteiger TSV Fischach ließ dem TSV Straßberg mit dem 7:1 keine Chance.

Während das Duell A-Klasse gegen Kreisklasse also Unentschieden ausging, wurde der Kreisklassenaufsteiger TSV Walkertshofen beim B-Klassisten VfB Mickhausen mit dem 5:0 seiner Favoritenrolle gerecht. Torjäger Patrick Wolf gelang in der ersten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick.

des Totopokals findet am Mittwoch, 31. Juli um 18.30 Uhr statt: SV Reinhartshausen – FSV Großaitingen, Türk SV Bobingen – SV Untermeitingen, FSV Wehringen – TSV Bobingen, SpVgg Lagerlechfeld – VfL Kaufering, ASV Hiltenfingen – SpVgg Langerringen, FC Kleinaitingen – SV Türkgücü Königsbrunn, SV Gessertshausen – TSV Fischach, TSV Walkertshofen – SSV Anhausen.

