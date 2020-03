04.03.2020

Dem Titel schon ganz nahe

Viel zu jubeln hatten die Volleyballerinnen schon bisher in der Saison. Der nächste Sieg könnte eine noch viel größere Begeisterung auslösen.

Die Kleinaitinger Damenmannschaft siegt auch stark ersatzgeschwächt immer weiter

In einem spannenden Spiel gegen die 2. Mannschaft aus Marktoffingen gewinnen die Bayernliga-Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen mit 3:1 (25:15, 21:25, 25:10, 25:23). Ein weiterer Sieg am kommenden Heimspieltag in Schwabmünchen würde die Meisterschaft damit schon vorzeitig perfekt machen.

Elke Kexel musste wegen einer Erkältung pausieren und Niki Sandru übernahm die Position des Mittelblocks und da beide Liberas ebenfalls nicht spielen konnten, wurde Zuspielerin Ria Mayr kurzerhand zur Abwehrspezialistin umfunktioniert und Außenangreiferin Amelie Medele rutschte auf Diagonal. Nur Antonia Meyer über Außen, Nicki Mayr in der Mitte und Krissi Schaffner im Zuspiel waren in ihrer Stammposition auf dem Feld.

In den ersten Satz startete Kleinaitingen souverän und ging mit 6:0 in Führung. Starke Aufschläge vor allem durch Krissi Schaffner und eine gut sortierte Abwehr um Libera Ria Mayr waren der Garant für einen ungefährdeten Durchmarsch zum 25:15. Im zweiten Satz häuften sich die Eigenfehler. Marktoffingen schlug besser auf, und die Annahmen kamen nicht mehr so präzise zur Zuspielerin, sodass sich die Angreifer gegen einen gut stehenden Block schwer taten. Über 10:16 und 17:23 lag das Team um Cheftrainers Peter Maiershofer bereits deutlich zurück, ehe nochmals ein Ruck durch die Mannschaft ging und es sich noch einmal herankämpfte, sich aber doch mit 21:25 geschlagen geben musste.

Dann wurde es kurios. Während das Schiedsgericht noch die Aufstellung für den dritten Satz überprüfte, wurde Amelie Medele, die bis dahin einen guten Job auf Diagonal gemacht hatte, auf dem Feld blass und musste direkt nach dem ersten Punkt ausgewechselt werden. Milena Nowotny, eigentlich Spielerin aus der Damen II und nur als absoluter Notfallplan auf der Bank, wurde eingewechselt und spielte bis zum Schluss durch.

Bereits in ihrer ersten Aktion blockte sie die gegnerische Außenangreiferin und wurde nur durch eine Fehlentscheidung des Schiedsgerichts um diesen Erfolg gebracht. Das motivierte den Rest der Mannschaft nur noch mehr und man zeigte, warum man auf dem ersten Tabellenplatz steht. Jede Annahme kam zum Zuspieler, jeder Angriff fand sein Ziel und kaum ein gegnerischer Angriff kam am Block um Antonia Meyer, Nicki Mayr und Niki Sandru vorbei. Über 15:8 und 21:9 hatte Marktoffingen nicht mehr viel entgegenzusetzen und man machte den Sack mit 25:10 zu.

Der dritte Satz wurde wieder spannend. Die Kleinaitingerinnen lagen über weite Strecken vier Punkte zurück, ehe sie den Ausgleich zum 17:17 erreichten und wieder starke Aufschläge von Krissi Schafffner zum 25:23 führten.

FC Kleinaitingen Elke Kexel, Nicki Mayr, Ria Mayr, Amelie Medele, Antonia Meyer, Luisa Nowotny, Milena Nowotny, Niki Sandru, Krissi Schaffner

Themen folgen