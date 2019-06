vor 17 Min.

Den Wanderpokal auf eigenem Platz erobert

Die siegreichen „Moarschaften“: in der Mitte der SV Untermeitingen mit dem Pokal, links davon der SV Bernried und rechts der TSV Peiting.

Die erste Herrenmannschaft des SV Untermeitingen gewinnt ihr Turnier

Von Hieronymus Schneider

Die Schockschützen aus Untermeitingen belegten bei ihrem eigenen Turnier den ersten Platz und setzten sich dabei gegen starke Konkurrenz durch.

Das jährliche Fronleichnamsturnier der Stockschützenabteilung des SV Untermeitingen begann diesmal schon um acht Uhr, denn es hatten sich 13 Mannschaften aus dem schwäbischen und oberbayerischen Raum angemeldet.

Die weiteste Anreise hatten die Teams aus Langenhagen am Bodensee und aus Bad Kohlgrub. Aber auch die Nachbarvereine aus Obermeitingen, Lagerlechfeld und Schwabmünchen waren dabei. Der Wanderpokal wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgespielt. Der Sieg in einem Duell mit sechs Kehren wird mit zwei Punkten belohnt, bei Unentschieden gibt es je einen Punkt. So dauerte es bis kurz vor 14 Uhr, bis die letzten Kehren unter der Aufsicht des Verbandsschiedsrichters Peter Bauer aus Lagerlechfeld ausgespielt waren und Wettbewerbsleiter Wolfgang Frank die Siegerehrung vornehmen konnte.

Den großen silbernen Wanderpokal eroberte die Heimmannschaft des SV Untermeitingen mit Andreas Eder, Lorenz Schmid, Andreas Scholz und Hubert Seipelt mit 20:4 Punkten vor dem SV Bernried, der auf 16:8 Punkte kam. Auf dem dritten Platz landete der TSV Peiting mit prominenter Besetzung und 15:9 Punkten. Denn im Peitinger Team spielte der Präsident des Deutschen Eisstockschützenverbandes, Christian Lindner, mit. Außerdem hatten die Peitinger mit Ulrike Lachenmayer und Franziska Lindner zwei amtierende Welt- und Europameisterinnen der deutschen Damen-Nationalmannschaft in ihrem Tross dabei.

Die Platzierungen: 1. SV Untermeitingen, 2. SV Bernried, 3. TSV Peiting, 4. SV Fuchstal, 5. SV Weichs, 6. ESC Langenargen, 7. SSC Gachenbach, 8. EC Augsburg, 9. SpVgg Lagerlechfeld-Graben, 10. TSV Schwabmünchen, 11. SSV Obermeitingen, 12. EC Bad Kohlgrub, 13. ESV Wörthsee.

