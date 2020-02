vor 3 Min.

Der Abstiegskampf zehrt an den Nerven

Im Abstiegskampf der Luftgewehr-Bayernliga sind gute Nerven gefragt. Die hatte der für Großaitingen schießende Simon Mayer am Sonntag in München.

Singold Großaitingen zittert sich in der Luftgewehr-Bayernliga zu zwei knappen Siegen, bangt aber weiter

Von Manfred Stahl

Nichts für schwache Nerven ist der Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga Südwest der Luftgewehrschützen für die am Abstiegskampf beteiligten Teams. Zu ihnen gehört auch die erste Mannschaft der Singoldschützen Großaitingen. Sie zitterte sich am Sonntag in München zu zwei knappen 3:2-Erfolgen gegen die direkten Konkurrenten FSG Kempten II und BSG Offingen, muss aber weiterhin um den Klassenerhalt bangen.

Mit nun 10:14 Punkten sind die Großaitinger vor dem letzten Wettkampftag am 1. März zwar auf Rang fünf hochgeklettert, doch der Vorsprung auf die beiden Abstiegsplätze beträgt nur zwei Punkte.

Vor dem Saisonfinale stellt sich die Situation so dar, dass fünf der acht Mannschaften in der Bayernliga Südwest noch absteigen können. Der SV Pfeil Vöhringen II, Singold Großaitingen und die HSG München haben jeweils 10:14 Punkte zu Buche stehen. Am stärksten gefährdet sind derzeit die FSG Kempten II (8:16 Punkte) und die fast schon abgestiegene BSG Offingen (6:18 Punkte).

Am letzten Wettkampftag brauchen die Großaitinger noch zumindest zwei Punkte. Allerdings treffen sie da auf die beiden aktuell mit jeweils 18:6 Punkten an der Tabellenspitze stehenden Teams FSG „Der Bund“ München III und SV Gemütlichkeit Mertingen, für die es noch um die Meisterschaft geht.

FSG Kempten II – Singold Großaitingen 2:3 Punkte. – Nach Ende des regulären Wettkampfes stand es zwischen der FSG Kempten II und den Singoldschützen Großaitingen 2:2. Über den Sieg entscheiden musste ein Stechen an Position fünf. Hier hatten sich die Kemptenerin Theresa Oberhauser und der für Großaitingen schießende Langerringer Simon Mayer mit 382:382 getrennt. Am Ende gewann Simon Mayer mit 10:9 Ringen nicht nur sein Einzelduell, sondern entschied auch das gesamte Match für sein Team. Die beiden anderen Punkte für Großaitingen hatten der Schweizer Christian Alther (392:382 gegen Fabian Brugger) und der reaktivierte Dominik Mayer (391:384 nach zwischenzeitlichem Rückstand gegen Lars Kasperek) geholt. Niederlagen setzte es im Großaitinger Team für Barbara Bleicher (390:393 gegen den Schweizer Sandro Greuter) und den indisponierten Reinhartshauser Florian Drexel (372:376 gegen Yannick Sonner).

Singold Großaitingen – BSG Offingen II 3:2 Punkte. – Ähnlich hart umkämpft wie das Match gegen die FSG Kempten II war auch das Duell der Großaitinger mit der BSG Offingen. Den Grundstein für den Sieg legten Barbara Bleicher (392:381 gegen Florian Ferner) und der herausragend schießende Schweizer Christian Alther, der gegen Nadja Lehr mit 395:393 die Oberhand behielt. Den entscheidenden dritten Punkt holte erneut Simon Mayr. Er gewann an Position fünf mit 384:381 gegen Stefan Hausner. während sein Schwager Dominik Mayer an Position drei gegen Sabrina Hofhansl unerwartet mit 386:388 den Kürzeren zog. Pech hatte Florian Drexel, denn er sah gegen Michael Hausner schon wie der Sieger aus, musste sich dann aber mit 383:385 geschlagen geben, weil sein Gegner in der abschließenden Zehnerserie mit 99:96 noch drei Ringe gutmachte.

