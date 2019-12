vor 17 Min.

Der Budenzauber beginnt

Morgen startet in Bobingen das erste Vorrundenturnier zur Landkreismeisterschaft

Von Christopher Detke

Bobingen Wer seine Chance auf die Endrunde der Landkreismeisterschaft im Hallenfutsal wahren will, darf keine Sekunde verschlafen. Denn wenn am Sonntag um 13.30 Uhr in der Bobinger Realschulhalle das erste Qualifikationsturnier beginnt und da das erste Spiel daneben geht, kann im Gruppenmodus bereits das Ausscheiden besiegelt sein.

ln zwei Dreiergruppen und den anschließenden Finalspielen stehen jede Menge packende Duelle an. Die Favoritenrolle - nicht nur in seiner Gruppe 2 - hat der TSV Bobingen als höherklassigster Verein. Der Bezirksligist hat die Landkreismeisterschaft zuletzt 2018 für sich entschieden und will wieder eine gute Hallenrunde spielen: „Natürlich wollen wir uns für die Endrunde qualifizieren, auch wenn die Konkurrenz schon in der Gruppe sehr stark ist“, gibt Trainer Marco Di Santo das Ziel vor und relativiert die Ambitionen gleich: „Wir hatten im vergangenen Jahr eine sehr eingespielte, starke Hallenmannschaft. Von den damaligen Feldspielern sind für Sonntag nur mehr drei übrig geblieben. Zudem laufen wir mit einer sehr jungen Mannschaft auf. Daher fällt es mir etwas schwer, eine Prognose zu treffen.“

In Gruppe 2 trifft der TSV unter anderem auf den SV Reinhartshausen, den man im Vorjahr nur denkbar knapp im Halbfinale des Hauptrundenturniers ausschaltete. In einem packenden Match gelang erst wenige Sekunden vor Schluss der Ausgleich und schließlich der Sieg nach 6-Meter-Schießen. Entsprechend selbstbewusst gehen auch die Reinhartshauser in das Turnier: „Ich denke der TSV Bobingen sowie Türk SV sind die stärksten Gegner im Turnier. Darum haben wir nichts zu verlieren. Dennoch wollen wir die Großen in unserer Hammergruppe ärgern und die Gruppenphase überstehen“, erklärt Trainer Sebastian Spreitzer.

Spannung ist auch in den Partien mit dem Türk SV Bobingen zu erwarten. Die runderneuerte Mannschaft von Herbert Wiest, kam zuletzt im Freien immer besser in Schwung und zählt so auch in der Halle zum Favoritenkreis.

In Gruppe 1 stehen sich mit dem FC Königsbrunn, dem FSV Großaitingen und dem SSV Bobingen Teams von der A-Klasse bis zur Kreisliga gegenüber. Der vermeintliche Außenseiter SSV Bobingen rechnet sich dennoch Chancen aus. Auch weil in der Halle eigene Gesetze gelten: „Wir wollen ins Halbfinale“, erklärt Trainer Erdinc Yilmaz, der damit auch die Stimmung seiner Mannschaft wiedergibt. „Gerade bei den jüngeren Spielern ist die Hallensaison beliebt. Darum freuen wir uns auf das Turnier.“ Der SSV bestreitet das Auftaktspiel gegen den Kreisklassisten Großaitingen um 13:30 Uhr. Dabei wird sich zeigen welches Team die mäßigen Leistungen in der Hinrunde abhaken kann. Und auch der FC Königsbrunn steckt im Freien im Tabellenkeller. Dennoch dürften die Brunnenstädter als Kreisligist leichter Favorit der Gruppe sein. Der Sieger qualifiziert sich für die Finalrunde am 29.12. in Fischach.

Das Turnier im Überblick

Gruppe 1 FC Königsbrunn, FSV Großaitingen, SSV Bobingen.Gruppe 2 SV Reinhartshausen, TSV Bobingen, Türk SV Bobingen.Beginn 13.30 Uhr, Halbfinale16.10 Uhr, Finale 17.10 Uhr.

