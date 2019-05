vor 7 Min.

Der Damenmangel schmerzt

Bei der Abteilungs-Jahresversammlung gibt es bis auf einen Punkt viel Erfreuliches

Mit gemischten Gefühlen blickte Daniel Abbenseth, Tischtennisabteilungsleiter des TSV Bobingen, während der Jahreshauptversammlung im Tennisheim auf die abgelaufene Saison zurück. Während die Jugendmannschaften an vorderster Front zu finden sind, schmerzt der Rückzug des Damenteams aus dem Punktspielwettbetrieb sehr.

Mit 19:17 Punkten belegt das Team um Mannschaftsführerin Marion Burghardt, die mit einer Bilanz von 21:4 Spielen eine der besten Akteure der Bezirksklasse A ist, Rang vier der Liga. Mit der Abmeldung des Teams erreichten der negative Trend und die Umstrukturierung im Damentischtennis auch den TSV Bobingen. Jetzt spielen die verbliebenen Frauen bei den Männern mit, was im Tischtennissport schon seit Jahren möglich ist. Ute Wlocka, mit 14:6 Spielen eine der Leistungsträgerinnen, wechselt nach 20 Jahren zum TV Mering, ihrem zwischenzeitlich neuen Wohnort. Marion Burghardt wird die zweite Herrenmannschaft verstärken.

Mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 18:18 beendete die erste Herrenmannschaft die Saison in der Bezirksliga Gruppe 2 Süd auf dem 6. Platz. In der neuen Saison soll in der Aufstellung Christian Emesz, Patrick Burckhardt, Daniel Abbenseth, Christian Sulzer, Eduard Eckstein, Dominik Hartmann und Bertold Grund wieder vorne mitgemischt werden.

Ähnlich platziert ist das zweite Herrenteam in der Bezirksklasse B. 17:19 Punkte bedeuteten letztendlich Rang fünf der 10er-Liga. Klaus Peter Hainz (9:4) und Andreas Reichinger (9:6) waren dabei die fleißigsten Punktesammler.

Die dritte Herrenmannschaft, in deren Sechserteam 14 Spieler zum Einsatz kamen, erreichte mit 13:27 Punkten Rang neun in der Bezirksklasse D.

Erfreuliches gibt es aus dem Jugendbereich zu berichten. Das erste Jungenteam mit Timo Faßnacht (40:6), Kaspar Blaimberger (32:12) und Manuel Heinrich (30:14) lieferte sich in der Bezirksklasse A einen heißen Fight mit dem SSV Wollihausen, um am Ende mit 28:4 Punkten die Meisterschaft knapp um einen Zähler zu verpassen.

Die erstmals am Punktspielbetrieb teilnehmende zweite Nachwuchsmannschaft hatte in der Vorrunde noch große Anlaufschwierigkeiten. Mit 8:10 Punkten noch auf Platz fünf liegend, drehten Emes Korkmaz (26:1), Denis Urban (6:0), Philipp Pütter (22:2) und Johannes Reinauer (15:6) in der Rückrunde gewaltig auf, verloren kein Spiel mehr und holten punktgleich mit der DJK Pfersee II noch die Vizemeisterschaft. Dabei machte sich die gute Arbeit des Trainerteams Eduard Eckstein und Christian Emesz bemerkbar, wobei sich Eduard Eckstein als Jugendleiter auch noch über einen zweiten Platz seiner Jungs im Bezirkspokal freuen konnte.

„Trainingsfleiß anstatt Playstation spielen macht sich bezahlt“, bemerkte TSV-Präsident Klaus Förster in seiner Begrüßungsrede und stellte dabei die Wichtigkeit des Mannschaftssports für die Entwicklung und den Gemeinschaftssinn der Jugendlichen heraus.

Kassenwart Bertold Grund konnte trotz der Anschaffung von zwei neuen Tischen und den höheren Kosten durch die schneller verschleißenden neuen Plastikbälle von einem ausgeglichenen Konto berichten.

Für das neue Jahr planen die TSV-Tischtennisverantwortlichen erneut diverse Veranstaltungen, wobei sie sich besonders auf die Wiederholung des Turniers mit Sportlern des gesamten TSV Bobingen, das unter dem Motto „Gemeinsam Mukoviszidose besiegen“ stand, freuen. „Dabei kamen immerhin auch 450 Euro an Spenden für diesen Verein zusammen“, so Abteilungsleiter Abbenseth.

Bei den Neuwahlen wurden alle in ihrem Amt einstimmig bestätigt: Daniel Abbenseth (Abteilungsleiter), Vera Jungblut und Dominik Hartmann (stellvertretende Abteilungsleiter), Bertold Grund (Kassenwart), Eduard Eckstein (Jugendleiter). (SZ)

