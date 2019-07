vor 60 Min.

Der EHC Königsbrunn bastelt weiter am Kader

Zwei bleiben, drei kommen. Die Brunnenstädter setzen weiter auf eine Mischung von Jung und Alt

Der Eishockey-Bayernligist EHC Königsbrunn schreitet mit der Kaderplanung erfolgreich voran.

Denn mit den zwei Topscorern Hayden Trupp und Matthias Forster haben erneut zwei Leistungsträger für die kommende Saison zugesagt. Zudem kann der Verein auch einige Neuzugänge vermelden. Vom Oberligisten ECDC Memmingen wechselt der 21-jährige Angreifer Julian Becher in die Brunnenstadt. Der gebürtige Landsberger erlernte sein Handwerk in der Kaderschmiede des ESV Kaufbeuren. Nach seinem Gastspiel bei den Memminger Indians will er sich beim EHC beweisen und sein Können zeigen. Ebenfalls neu im Kader ist der 20-jährige Felix Klein, er wechselt vom DNL-Team der Augsburger Panther zum EHC und will jetzt in den Seniorenbereich einsteigen. Zuletzt agierte er als Verteidiger, ist aber variabel und kann auch in der Offensive eingesetzt werden. Der dritte Neuzugang ist ein alter Bekannter, denn Angreifer Timo Knopf spielte schon einmal in der Saison 2016/17 für den EHC Königsbrunn. Danach verschlug es ihn nach Burgau, ehe er wieder in die Brunnenstadt zum EV Königsbrunn wechselte. In der aktuellen Saison will der 21-jährige gebürtige Bobinger den Sprung in das Bayernligateam schaffen und sich einen Stammplatz erkämpfen. Aus Germering und zunächst mit Gastspielerlizenz werden der 25-jährige Marco Berger und 24-jährige Benedikt Pfeil für den EHC Königsbrunn auflaufen.

Die Mannschaft ist nun in das Sommertraining gestartet und wurde zuletzt bei Sponsor Corefitz von Fitness-Coach Christian Däubler getrimmt. Coach Peter Schedlbauer und Co-Trainer Thore Knopf zeigten sich hochzufrieden mit Beteiligung und Einsatz des jungen Teams. Bis zum Start der Vorbereitung wird noch weiter an der Kondition gearbeitet, ehe es dann im August das erste Mal aufs Eis geht. Am 14. September startet der EHC dann mit einem Turnier auf eigenem Eis in die heiße Phase der Vorbereitung, Gegner sind unter anderem Oberligist Sonthofen, der VfE Ulm/Neu-Ulm und der ESC Kempten. Aktuell wurde der Dauerkartenverkauf gestartet, neben dem Verkauf auf der Webseite des Vereins können die Karten auch bei der Bäckerei Forster erworben werden.

Tim Bertele blickt jedenfalls positiv in die Zukunft: „Ich freue mich, dass wir bereits Anfang Juli einen Kader von 25 Spielern aufweisen können. Damit ist unsere Mannschaftsplanung eigentlich abgeschlossen, was aber nicht heißen soll, dass wir nicht noch für die ein oder andere Überraschung sorgen können. Nächste Saison setzt der EHC Königsbrunn auf einen Mix aus alten Hasen und vielen jungen Talenten aus der Region. Wir sind uns sicher, dass die Konstellation in Verbindung mit einer harten Saisonvorbereitung zum Erfolg führen wird.“ (SZ)

